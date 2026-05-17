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RECOMENDACIONES LITERARIAS

Los libros de la semana: Kae Tempest, Gabriel Weston y Clara Pastor

Los críticos del suplemento 'ABRIL' también seleccionan esta semana las novelas 'Todos queremos cosas imposibles', de Catherine Newman, y 'Eva está desnuda', de Francesca Melandri, entre otros títulos

Kae Tempest.

Kae Tempest. / Clara Nebeling

María Soto

Madrid
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Una vida buscando

Kae Tempest

Random House

22,90 €

Diez años después de su última novela, Kae Tempest regresa a las librerías con 'Una vida buscando', una conmovedora historia sobre la familia y el perdón; la redención y la expiación; el deseo y el abandono; la identidad y la comunidad; sobre aquello que buscamos cuando nos escondemos y lo que puede encontrarnos, si nos atrevemos a dejarnos ver. Un libro sobre el poder transformativo del amor.

Con vida

Gabriel Weston

Salamandra

21 €

Durante años, la cirujana y escritora Gabriel Weston sintió que algo esencial faltaba en la anatomía que aprendió en la facultad: una mirada que no solo diseccionara órganos, sino que comprendiera lo que significa habitar un cuerpo, sentirlo, cuidarlo. Desde esa necesidad nace 'Con vida', un recorrido por el interior del cuerpo humano en busca de una comprensión más profunda y compasiva de lo que somos.

Erietta

Clara Pastor

Acantilado

20 €

Tras separarse, Fiona regresa a la isla griega donde solía veranear con su exmarido para reconquistar los escenarios de su pasado en común. Aunque conoce bien el lugar, la extraña sensación de desarraigo le permite conocer a nuevas personas, como Erietta, la anciana que vive en la casita vecina, y su joven protegida Aggeliki. 'Erietta' es una novela intimista en la que Clara Pastor despliega las tres edades de la vida a través de sus protagonistas.

Todos queremos cosas imposibles

Catherine Newman

Stefano Books

17 €

Edi y Ash han sido mejores amigas durante más de 40 años. Cuando a Edi le diagnostican cáncer, el mundo de Ash cambia para adaptarse al cuidado de su amiga, desde preparar cubitos de sandía y hacer musicoterapia hasta el contrabando de aperitivos y excursiones improvisadas en las noches de invierno. 'Todos queremos cosas imposibles', de Catherine Newman, es una novela emotiva y divertida que celebra la vida y la amistad en su máxima expresión.

Eva está dormida

Francesca Melandri

Periférica

23,50 €

En 'El paraíso perdido' de Milton el arcángel Miguel le revela a Adán la historia futura del hombre, pero a Eva le da un somnífero: no debe escucharlo por ser mujer. La Eva de esta novela de Francesca Melandri también está dormida en algunos momentos cruciales, pero la llamada de Vito Anania, el único hombre al que en el pasado quiso como a un padre, la pilla despierta: está muy enfermo y le gustaría verla por última vez.

Seràs la vall

Irene Rubio

L’Altra

20 €

Una novela coral "a caballo entre el mito y el terror". Así define la autora Irene Rubio esta novela protagonizada por mujeres con la que conquistó el Premi Documenta. La historia, ambientada en un paraje ficticio, comienza cuestionando el concepto de familia y los vínculos afectivos, así como el peso de las tradiciones, para acabar hablando de desigualdades, abusos de poder y género.

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El sol dels moribunds

Jean-Claude Izzo

Clandestina

22 €

'El sol dels moribunds', la última novela del escritor francés Jean-Claude Izzo, publicada solo cuatro meses antes de morir de cáncer, en enero de 2000, a los 54 años, en un momento de gran fragilidad personal, es un relato sobre personajes invisibles, marginados y repudiados por la sociedad: tres sintecho que vagabundean por París... hasta que uno de ellos muere de frío. Toca entonces emprender un viaje hacia la dignidad y la redención.

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