Manel Loureiro, entre lo improbable y lo posible

El mercado editorial anglosajón es una ciudadela inexpugnable para los autores que escriben en castellano. No es el caso de Manel Loureiro (Pontevedra, 1975), que con su libro 'Cuando la tormenta pase' —o más bien 'When The Storm Passes'— ha entrado entre los 100 títulos más leídos de Estados Unidos y ha alcanzando el cuarto puesto en la categoría de 'thriller'. Una hazaña que el autor de 'Apocalipsis Z' o 'La ladrona de huesos' podría repetir con 'Antes de que todo cambie', su nueva novela, que califica como "el mejor" de sus libros. "No porque sea el último, sino porque, por complejidad, no hubiera podido escribirlo hace unos años".

'Antes de que todo cambie' es un 'thriller' internacional ambientado en Galicia que gira en torno a un hecho improbable, pero posible: acabar con los presidentes de todos los países de la Unión Europea. "Vivimos un momento que invita a pensar que las estructuras del mundo están a punto de saltar por los aires. Puede que pase, puede que no, pero es la sensación que hay", reflexiona Loureiro, que no oculta su fascinación por los magnicidios, narrativamente hablando. "Desde el asesinato de Filipo de Macedonia o Julio César hasta la muerte del archiduque Francisco o la de Olof Palme e Indira Gandhi, los magnicidios son detonantes de grandes eventos. Por eso me preguntaba: ¿qué pasaría si el mayor magnicidio de la historia, descabezar por completo la Unión Europea, tuviese lugar? ¿A quién beneficiaría? Y sobre todo, ¿cómo lo harían?".

Motor emocional

Para desarrollar la premisa, Loureiro ha contado con la ayuda de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuyos testimonios ha sintetizado en el personaje de Samuel Hoyos, antiguo miembro del CNI que, además de la experiencia para llevar a cabo la misión, tiene una motivación añadida: vengar la muerte de su hijo. "Lo natural es que se mueran tus padres, no que se invierta esa situación. Como padre de dos hijos, es el acontecimiento más catastrófico que te puede suceder, incluso peor que tu propia muerte, porque le saca el sentido a tu vida. Por eso, no se me ocurre un punto más bajo desde el que empezar la historia. Además, si como sucede con Sam, puedes culpar a alguien de haberte llevado a ese punto, ese hecho se convierte en un motor emocional que hace que estés dispuesto a hacer cualquier cosa".

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Con esos ingredientes, Loureiro crea una historia de redención, narrada a contrarreloj y con un tono muy cinematográfico —"en eso el responsable no soy tanto yo, como los lectores, que han crecido merendando ante el televisor y tienen un imaginario muy visual"—, marcada por los éxitos de Sam Hoyos y, muy especialmente, por sus fracasos. "Me repatean las historias que presentan al asesino o al héroe como tipos absolutamente infalibles, que no cometen errores y a los que les sale todo bien. En la vida hay un factor de azar que no puedes controlar. Creo que era Eisenhower quien decía que los planes duran exactamente 10 minutos desde que encuentran al enemigo. Es decir, que son las cosas que no puedes prever las que van a hacer 'que todo cambie'", comenta Loureiro, tan convencido del resultado de su novela, que no duda en plantear un reto a los lectores: "Leed las 40 primera páginas. Si no continuáis, el equivocado seré yo".