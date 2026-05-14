Jorge Burón Prieto, profesor de Educación Secundaria: "Intento leer algo en clase cada semana"

Dejamos a un lado su brillante faceta de escritor y crítico literario para hablar del oficio que es el trabajo de Jorge Burón Prieto: profesor de Secundaria. Él, que llegó a la enseñanza tras "una acumulación de fracasos, dudas y casualidades" –había dejado Derecho, había dejado Economía y terminó Políticas "con algún año de retraso"–, andaba "un poco perdido y bastante frustrado". Fue su madre –profesora– quien le empujó a probar: hacer el máster, entrar en un aula. Y cuenta que, "desde los primeros días de prácticas en el instituto, disfruté como si fuera un juego".

Ahora, en sus clases, los libros están siempre cerca. "Intento leer algo en clase todas las semanas. Y que vean mis libros personales por la mesa". Los usa "como un cebo": los enseña, los abre y lee "un fragmento corto con mucha pasión". "Como si ahí hubiera algo muy importante para la vida. No les explico mucho; creo que lo que no se entiende es muy seductor", añade. Sabe que la lectura ocupa un lugar pequeño en la vida de la mayoría, y tampoco le inquieta demasiado: "Yo no leía mucho a su edad y hoy me dedico a ello".

El aula es un territorio imprevisible. Comparte su divertida visión de los adolescentes como "seres extrañísimos, muy intensos y bastante amables si les tratas bien". Aunque también reconoce momentos sensibles, más profundos: "Cuando sientes que alguien se emociona con una idea o le ayudas a enfocar algo de su vida, sientes que tiene sentido estar ahí performando tus cositas".

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Sobre la lectura, su mirada es directa: "Creo que se lee igual que siempre, poco". En su opinión, las redes están ahí, como lo estaban los videojuegos, pero la lectura, dice, "es una cosa pausada y llega poco a poco". Y prefiere no forzarla: "Siempre me ha parecido muy raro tener prisa con eso; déjales en paz y ya leerán lo que les interese". Al final, lo que espera que quede en sus alumnos no pasa por títulos concretos ni programas cerrados. Es algo más abierto y difícil de medir: "Pasión. Pasión por algo. Lo que sea".