Nayra Txasko, doctora en Biología: "Con los libros apilados en casa encadenaba porqués sin respuesta final"

¿Qué lectura despertó su interés por la biología?

'Animal Architecture' de Karl von Frisch y 'La etología' de Konrad Lorenz. Crecí en una familia de apicultores, rodeada de campo, lo que alimentó mi inquietud por la naturaleza: pasaba horas dibujando, anotando mis observaciones y tratando de criar todo tipo de pequeños seres en casa. Mi primer acercamiento a la fisiología humana llegó a los siete años con un libro con ilustraciones.

¿Me recomienda un libro de biología para profanos?

'Pensando la vida, pensando la evolución' de Máximo Sandin. Invita a replantearse cómo entendemos la vida desde una perspectiva más conectada. Es una recopilación de ensayos que cuestionan ideas asentadas y abre la puerta a una visión integradora de los procesos biológicos. Ayuda a comprender que los seres vivos no son sistemas aislados, sino redes complejas de cooperación.

¿Un título que desmonte mitos?

'Desvaneciendo ilusiones', de Suzanne Humphries. Cuestiona ideas arraigadas sobre la salud y la medicina. Plantea preguntas y revisa cómo se han construido ciertos relatos sanitarios a lo largo del tiempo. Entre los mitos que aborda, destaca la idea de que la mejora en la salud de la población se debe a un único factor, cuando en realidad intervienen muchos elementos como las condiciones higiénicas, la nutrición o el contexto social. Lo interesante es que desarrolla el pensamiento crítico.

¿Y un título que relacione medio ambiente con salud?

'El arcoíris invisible', de Arthur Firstenberg, explora la relación entre la electricidad, las tecnologías inalámbricas y la salud humana. A través de un recorrido histórico, plantea la posibilidad de que ciertos cambios en el entorno electromagnético hayan coincidido con la aparición de algunas enfermedades. Puede generar inquietud en el lector, pero propone una mirada poco habitual.

¿Se ha leído siempre en su familia?

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Siempre. Había en casa tantos libros que acababan apilados en las esquinas. Yo encadenaba 'porqués' hasta llegar a uno final que quedaba sin respuesta. Hay dos libros que nunca conseguí terminar: 'El mundo de Sofía', que me regaló mi madre en un momento complicado de mi vida académica, y 'El péndulo de Foucault', de Umberto Eco.