Los libros de la semana: Elvira Lindo, Clara Sánchez y Caro Claire Burke

Don de gentes Elvira Lindo Seix Barral 21,90 €

Edición revisada y ampliada de este libro en el que Elvira Lindo recopiló las columnas que, entre 2006 y 2011, escribió desde Nueva York para el diario 'El País'. Una suerte de diario involuntario, la crónica de un tiempo en plena transformación a través de una mirada que se detiene con naturalidad en la cultura popular y la alta cultura, en el personaje célebre y el desconocido.

Lo inexplicable Clara Sánchez Planeta 20,90 €

La escritora y académica de la RAE Clara Sánchez regresa a las librerías españolas con 'Lo Inexplicable', una novela inquietante en la que combina suspense psicológico y realismo sobrenatural para construir una historia adictiva sobre la reencarnación que hará que el lector se pregunte si eso que parece imposible realmente puede ser normal, y viceversa.

Yesteryear Caro Claire Burke AdN 21,95 €

En 'Yesteryear', una de las novelas más esperadas del año en EEUU, Caro Claire Burke cuenta la historia de Natalie Heller Mills, 'influencer tradwife' que un día se despierta en lo que parece ser 1855. Por su mente pasan distintas opciones: ¿está en un 'reality show'? ¿Ha viajado en el tiempo? ¿Está Dios poniéndola a prueba? Pero al intentar huir, comprende que el peligro es real.

Crónica de una cocina Tanizaki Junichiro Satori Ediciones 23 €

En 'Crónica de una cocina', su última novela, inédita hasta ahora en castellano, el maestro japonés Tanizaki Junichiro regresa a la casa de uno de sus libros más conocidos, 'Las hermanas Makioka', para ofrecernos de nuevo un (auto)retrato colectivo, pero esta vez del servicio doméstico. Sus recuerdos, sus manías, sus enredos, sus vidas, en definitiva, se entrelazan en una narración que celebra la belleza y la calidez de lo cotidiano.

Constelucinación Louise Bentkowski Demipage 17 €

En 'Constelucinación', Louise Bentkowski despliega un tejido de historias que hilan pasado, presente y futuro. A partir de una investigación sobre su apellido, descubierto como una simple etiqueta geográfica impuesta a sus antepasados nómadas tras su sedentarización forzosa en un valle polaco, la autora indaga literariamente en la identidad, la memoria y las genealogías posibles.

Retrats Josep Maria Castellet Edicions 62 24,90 €

El centenario del nacimiento de Josep Maria Castellet (el 15 de diciembre) es un buen momento para detenerse en una faceta menos conocida del editor y crítico barcelonés, la de escritor memorialístico. Este volumen recoge todos los retratos que escribió entre 1988 y 2012 (Mercè Rodoreda, Pier Paolo Pasolini, Octavio Paz, Montserrat Roig...), así como un texto nuevo firmado por Jordi Amat como homenaje.

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Noruega, sota l’aurora boreal Xavier Moret Pòrtic 19,90 €

"Confieso que me atraen los sitios límite. Me cargan de energía", afirma el periodista y escritor Xavier Moret. Quizá por eso ha visitado cinco veces Noruega, desde que, con 20 años y su mochila, hizo autostop hasta el cabo Norte. En este libro, mezcla de crónica de viajes y relato de aventuras, traza un mapa personal del país a partir de todos ellos: de las islas Lofoten a Oslo, de Bergen a Tromsø, de Preikestolen a Senja.