Jesús Pellejero, empresario: "Mi despacho y mi casa están llenos de figuras de Tintín"

¿Sus primeros títulos?

Éramos seis hermanos y mi padre nos hacía leer 'Platero y yo', todo lo de Enid Blyton o 'Guillermo, el travieso', de Richmal Crompton. Pero éramos una familia muy de cómics, especialmente yo con Tintín. Teníamos que llevar un libro al colegio para montar una biblioteca y yo llevé 'Los cigarros del faraón'. Tenía nueve años.

¿Siguió su pasión por el héroe de Hergé?

Sí, me volví tintinólogo. Muchos amigos lo eran. Releíamos sin parar, hacíamos concursos con preguntas sobre sus aventuras, y esto ya en la Universidad. Ahora mi despacho y mi casa están llenos de figuras de Tintín.

¿Pero qué tiene el personaje que tanto apasiona?

De pequeños, significaba el héroe, pero después tiene una vida de sueño: periodista, detective, viajes por el mundo, las relaciones con los otros compañeros de aventuras. Es pura sociología de una época.

Estando en Pamplona en los años 60 y 70 intuyo que leyó a Martín Vigil.

Claro, 'Una chabola en Bilbao' era un imprescindible entonces. Luego llegó García Márquez con 'El coronel no tiene quien le escriba', que recomiendo, porque es un libro corto que ayuda al lector a introducirse en el realismo mágico. De 'Cien años de soledad' sé trozos de memoria.

¿Es una de sus lecturas estelares?

Sí, y hay otra historia del autor que nace de esa obra. Hay un momento de la novela, en Macondo, la aldea donde todo sucede, que una abuela prostituye a su nieta. Pues de ese episodio surge en 'La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y de su abuela desalmada'.

¿Es el autor hispanoamericano que más ha leído?

No, ese es Jorge Luis Borges. Tengo toda su obra, la he leído toda. Y la obra de Ernesto Sabato, por ejemplo 'Informe sobre ciegos'. Cuenta que los invidentes son una secta secreta que vive de vender números y estampitas.

¿Un autor europeo?

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