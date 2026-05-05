'Pessoa. Una biografía', de Richard Zenith

Vaya por delante que Richard Zenith (Washington, 1956), autor de la monumental biografía de Fernando Pessoa (Lisboa, 1888-1935) que nos ocupa, es un intelectual de origen estadounidense afincado en Portugal desde hace muchísimos años y un acreditado especialista en la cultura lusa en general, traductor y editor de diferentes autores portugueses, entre ellos Pessoa. De hecho, se considera de especial relevancia su edición del 'Libro del desasosiego', con la dificultad añadida que ello conlleva, dada la tendencia constante de Pessoa a iniciar proyectos literarios de toda índole que solían quedarse inacabados, convertidos en colecciones de fragmentos más o menos inconexos, muchos de ellos sepultados por el olvido y el polvo del tiempo en el famosísimo baúl que el mismo autor portugués llevó siempre a cuestas, junto a sus cuantiosas deudas económicas.

El libro surge de una labor de documentación y compilación hercúlea sobre la existencia de un escritor sin duda irrepetible, peculiar, solitario y caótico hasta lo disparatado. En la obra de Zenith (traducida por Ignacio Vidal-Folch) van de la mano, desde las primeras secciones, la vida y la obra de Pessoa, íntimamente relacionadas, lo que no es nada sencillo de desarrollar dada su personalidad dispersa, cuya literatura gira de manera brillante y monocorde en torno a la propia personalidad y al sentido del 'yo' y de la existencia, de manera paralela a la obra de otros autores de la época como Miguel de Unamuno, Antonio Machado, Walt Whitman, James Joyce y Luigi Pirandello, sin ir más lejos.

Extranjero de sí y en sí mismo

'Pessoa. Una biografía' se organiza en cuatro partes que se corresponden con otras tantas etapas de la vida y la obra del escritor portugués, en las que este es estudiado como extranjero de sí y en sí mismo, como transformador poético de la realidad circundante, como soñador y como humanista espiritualista. Su existencia, tan intensa como breve (47 años), estuvo cada vez más implicada en el intento de regenerar el Portugal del momento, inmerso en una decadencia tan continuada y acentuada que se ha convertido en un tópico de la personalidad de los portugueses.

Los expertos coinciden en asegurar que esta no es una biografía más del portugués sino 'la' biografía

La disección, detallada al completo por el biógrafo, de los matices de la vida de Pessoa se detiene, claro está, en sus heterónimos, actos de extrañamiento psicológico y emocional respecto a sí mismo, personalidades literarias ficticias –Alberto Caeiro, Álvaro de Campos, Ricardo Reis y Bernardo Soares fueron los más conocidos, pero no los únicos– con sus propias obras, pensamientos y biografías; creaciones que no respondieron tanto a una personalidad tímida como a la voluntad de expresar la sensación de desintegración y de pérdida del 'yo' propia del arte europeo en el tránsito de los siglos XIX y XX.

Según los entendidos en el tema, el de Zenith es un trabajo que exige una lectura serena y pausada, atenta a las ironías y sarcasmos tan característicos en la vida del autor biografiado y en el discurso del biógrafo. El volumen se remata con otras secciones que atestiguan la enorme labor previa a la redacción: un sustancioso epílogo, una completa cronología de la vida de Pessoa junto a su árbol genealógico materno, un índice de nombres y obras y, sobre todo, una voluminosa relación bibliográfica.

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Así, los expertos coinciden en asegurar que esta no es una biografía más del portugués sino 'la' biografía de un narrador, poeta, crítico literario, autor teatral, ensayista, pensador, editor y traductor, autor capital, de un creador, de un !fingidor", según decía este autor tan original como profundo, indispensable, tan representativo de una compleja época histórica que, más que crítica, resultó crucial en tantos y tantos aspectos.