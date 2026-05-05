LIBRERÍAS
Lasai, la librería que convierte los 'likes' en lecturas
Tres emprendedores que difundían con gusto contenido cultural decidieron montar en Madrid un sitio donde todo eso pudiera pasar en directo, sin filtros y con tiempo
La librería Lasai abrió con fuerza sus puertas en Madrid, en la zona de Tirso de Molina, para sacar las recomendaciones de la pantalla del teléfono. Tres emprendedores que difundían con gusto contenido cultural decidieron montar un sitio donde todo eso pudiera pasar en directo, sin filtros y con tiempo.
Narrativa contemporánea, ensayo accesible, literatura infantil: títulos a los que engancharse. Aquí se viene a curiosear, a maravillarse con la luz, las plantas, a ser un caracolito más leyendo al sol. Se nota en el entusiasmo la comunidad que venía de Instagram y TikTok: gente que ya leía, que ya compartía y que ahora tiene un lugar al que ir.
Lasai parece siempre ligera y viva, llenándose de nuevas actividades y propuestas todo el tiempo. Una librería que no reniega de lo digital pero apuesta por el gesto sencillo de entrar, y poder convertir todos los 'likes' en lecturas y en encuentros de carne y hueso.
Librería Lasai
Calle Magdalena, 11
28012
Madrid
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