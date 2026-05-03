Los libros de la semana: Chloe Dalton, Camila Cañeque y Rebecca Makkai

La liebre y yo Chloe Dalton Libros del Asteroide 21,95 €

En febrero de 2021, Chloe Dalton pasaba el confinamiento en la campiña inglesa cuando se encontró una liebre recién nacida y decidió llevársela a casa para liberarla en cuanto creciera. Tras varios tanteos y tropiezos, logró sacarla adelante. En 'La liebre y yo', Dalton cuenta la asombrosa relación que entabla con el animal y cómo esa experiencia transforma profundamente su mirada del mundo que la rodea.

Anuncios Camila Cañeque La Uña Rota 19,90 €

Entre los archivos personales de Camila Cañeque, fallecida el 14 de febrero de 2024, apareció una novela inédita: 'Anuncios'. Escrita en paralelo al proceso de creación de 'La última frase', que reflexiona sobre el final de las cosas y se ha convertido en una de las sorpresas literarias de los últimos años, es un hallazgo que amplía el universo de una autora que hizo de la ausencia y la inacción una forma de arte.

El préstamo Rebecca Makkai Navona Editorial 23 €

Llega a las librerías españolas 'El préstamo', la primera novela de Rebecca Makkai. Los protagonistas son Lucy Hull, una joven bibliotecaria infantil, e Ian Drake, un niño de 10 años que se convierte en su lector favorito. El problema al que se enfrenta Lucy es que el niño necesita su complicidad para esconder los libros de su madre, que le censura las lecturas y le lleva a terapia de reconversión.

Manual de pedigrí Natalia Caballero Editorial Mapa 19,80 €

'Manual de pedigrí' es el debut literario de la autora mexicana Natalia Caballero y se convierte también en la primera obra inédita en castellano de la Editorial Mapa. Una novela que explora aspectos tan cotidianos y contemporáneos como la impostura social, el clasismo, el trabajo como anestesia emocional y el coste íntimo de "haber llegado" cuando no se proviene de un ámbito privilegiado.

Inmaculada Marta García Carbonell, Esther López Barceló y María Palau Galdón Libros del K.O. 22,90 €

El 19 de septiembre de 1983, una chica de 14 años murió al precipitarse desde el tercer piso de un reformatorio de San Fernando de Henares vinculado al Patronato de Protección a la Mujer. Marta García Carbonell, Esther López Barceló y María Palau Galdón se propusieron dignificar en este libro la memoria de Inmaculada Valderrama, que así se llamaba la protagonista de aquella tragedia.

Una bufetada a temps Marta Buchaca Punt de Vista Editors 15,90 €

La dramaturga, directora y guionista Marta Buchaca lleva a las librerías su última obra teatral, que hasta mediados de mayo se puede ver en la sala La Villarroel de Barcelona con Ramon Madaula, Montse Guallar, Marc Rius, Sara Diego y Eudald Font. Una comedia que contrapone los diferentes modelos de educación y el choque entre la manera de actuar propia de los años 80-90 y la de la actualidad.

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L’últim gegant Jordi Portals Ara Llibres 24 €

Medía 18 metros, pesaba 14 toneladas y se paseaba por el actual Pallars Jussà (Lleida) hace 70 millones de años. El 'Abditosaurus kuehnei' es el dinosaurio más grande hallado hasta la fecha en el dominio iberoamericano, pero la excavación de sus restos estuvo marcada por las vicisitudes. Casi 60 años que el director y guionista audiovisual Jordi Portals explica con la ayuda del paleontólogo Bernat Vila.