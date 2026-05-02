La fiesta de 'abril' en Sant Jordi: el mejor cóctel literario

Libreros, editoriales, escritores, floristas y periodistas saben que la 'diada' de Sant Jordi es una jornada de mucho trasiego y de quebraderos de cabeza, pero también que es muy divertida. Sobre todo si se termina en la fiesta que el suplemento 'abril' de EL PERIÓDICO organiza en la coctelería Dry Martini de Javier de las Muelas. Para acceder es necesaria una invitación y semanas antes ya había quien se preguntaba cuándo llegaría, porque nadie se quiere quedar fuera de un evento como este.

En esta edición, la contraseña era "Nàstenka, jo l’estimo a l’abril", una frase extraída de la novela 'Noches blancas' de Fiódor Dostoyevski. Y se introdujo una novedad: el 'photocall' en el que posó en numerosas ocasiones Álex Sàlmon, director de 'abril', como anfitrión principal de la celebración. No podía faltar en la foto de grupo con Uxoa Arregui; Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica; Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica; Arantza Sarasola, vicepresidenta de Prensa Ibérica; Marta Estruch; Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Catalunya, y Albert Sáez, director de EL PERIÓDICO. Asimismo, se retrató junto a Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

Otros nombres de la política que se plantaron ante las cámaras antes de entrar a por un cóctel fueron Jaume Collboni, alcalde de Barcelona; Meritxell Batet, expresidenta del Congreso de los Diputados; Ester Capella, diputada de ERC; Albert Dalmau, conseller de la Presidència; Jéssica Albiach Satorres y David Cid Colomer, de En Comú Podem; Xavier Marcé, concejal de Cultura del Ajuntament de Barcelona, o Jordi Martí Galbis, concejal de Junts en Barcelona, acompañado por su esposa.

Martí Saballs, director de información económica de Prensa Ibérica; Joan Tàpia, presidente del Comité Editorial de EL PERIÓDICO; Mabel Mas, directora general de EL PERIÓDICO; Carme Poveda, miembro del comité editorial de EL PERIÓDICO, y Gemma Martínez, directora adjunta de EL PERIÓDICO, estuvieron presentes, claro. Mientras los 'flashes' iluminaban el exterior, en el interior se servían combinados sin parar.

Como suele ocurrir en estos saraos, al principio los corrillos tienden a la endogamia gremial o jerárquica, aunque poco a poco se abren. Por ejemplo, a Sergi Guillot, director general de Prensa Ibérica, se le pudo ver tanto junto a los miembros más elevados de su estructura empresarial como a integrantes de las altas esferas culturales como Núria Cabutí, CEO de Penguin Random House; Anna Guitart, directora del Institut Ramón Llull y Sònia Hernández, consejera de Cultura, o con Carme Barceló, periodista deportiva.

Al evento, patrocinado por Aena, Codorniu, Planeta, Rakuten Kobo y Vueling, no todo el mundo llegó a la vez. En esta ocasión, el primero de los políticos en aparecer fue Salvador Illa (media hora antes, de hecho), mientras que la literata que inauguró el 'photocall' fue Espido Freire, que no se quedó hasta el final. Prácticamente se cruzó con los escritores Patricia Escalona, Malcolm Otero y Miqui Otero (que no son hermanos, al menos de sangre), que habían empezado su propia jarana en un bar cercano y tenían ganas de seguir. Y quizá pillar al vuelo algún canapé, porque el arroz con foie y el brioche de steak tartar que se sirvieron, entre otras tentaciones, desaparecían a la velocidad del rayo. Berta Gómez Santo Tomás, columnista de 'abril', y el periodista Juanjo Villalba los recuerdan con satisfacción.

En el ámbito editorial también había grupillos, aunque con más movimiento. María Cardona, agente literaria, estaba con las periodistas y escritoras Noelia Ramírez y Begoña Gómez Urzáiz, la autora Mar García Puig y Lidia Lahuerta, del departamento de prensa de la editorial Anagrama. Un poco más allá, Cristina Fallarás y Gabriela Wiener, escritoras y editoras, animaban el guateque muy cerca de la literata Andrea Genovart, que celebró Sant Jordi con gran entusiasmo.

Casi a última hora llegó Lucía Lijtmaer, que se unió a las diversas conversaciones en marcha. Mientras, su tocaya Llucia Ramis festejaba por partida doble: su cumpleaños y la publicación de 'Un metro cuadrado' en Libros del Asteroide. Su editor, Luis Solano, también se dejó ver, así como Lucía Solla Sobral, autora de 'Comerás flores', otro éxito de la editorial galáctica.

A Marta Jiménez Serrano, que acudió con Carme Riera, editora de Alfaguara, quizá le doliese la mano de firmar. Su novela 'Oxígeno' es un superventas, así como 'Maite', de Fernando Aramburu, que posó en el 'photocall' junto a Luis García Montero, escritor y director del Instituto Cervantes. Dentro del local coincidieron con Carmen Riera y Pilar Eyre, estupendas veteranas.

Jesús Álvarez, periodista de deportes de TVE mantuvo una larga conversación con el escritor Santiago Roncagliolo ¿Quizá hablaban de fútbol? Por allí andaban Jacobo de Arce, director de contenidos de Forbes House e Inés Martín Rodrigo, escritora y periodista de 'abril', que a duras penas consiguió un momento para tomar algo por el estrés del trabajo, como su compañera en el suplemento Inma González, que también estaba pendiente de todo.

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Samanta Villar, Monika Zgustová, Clara Escajedo, Toni Hill, Flavita Banana, Juan Tallón, Paula Bonet, Manuel Vilas, Marta Carnicero, Salvador Macip, María Dueñas y Alfonso Goizueta fueron otros de los escritores que no se quisieron perder semejante cita. A las once llegó el final, que alguien intentó retrasar en la barra con su petición de “solo un pisco sour, por favor", y como despedida hubo un aplauso generalizado tanto de los invitados como de los que esa noche trabajaron como nunca. Hasta el año que viene, ojalá.