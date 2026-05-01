Xoel López, caminante machadiano

Para llegar de Madrid a A Coruña o de A Coruña a Madrid, hay que atravesar en algún momento esos campos de Castilla que tienen algo de óceano de cereal, mar de espigas tostadas y salpicado por el verde de algunes cipreses, chopos o álamos. Arriba el cielo del color del cielo, abajo la tierra con sus colores de tierra. Aunque el músico Xoel López siempre ha sido gustosamente nómada -recordemos que cuando vivió al otro lado del Atlántico título con el nombre del océano a un disco- hay momentos en los que uno, como si fuera un árbol, se pregunta dónde están las raíces y quizá, como le pasa al gallego, hay que responderse que están en el camino, “el camino no miente”, dice en 'Campos de Castilla para siempre', la canción en la que ha fundido a Antonio Machado con The Beatles y con la que termina y empieza el nuevo disco del cantante, 'Oniria popular'. Porque este es un trabajo circular, como la vida, que reflexiona sobre lo que muere para volver a nacer, desde el amor, la identidad o la amistad.

No descubro ni América ni Castilla si digo que Xoel López no es solamente un músico excepcional con una voz exquisita, una coctelera deliciosa de referencias e inspiraciones, también es un gran letrista, fruto de ser un ávido lector de poesía. Dice López, y comparto hasta la médula, que un mal día, un mal momento y unos buenos versos son capaces de limpiarle el espíritu, lo mismo que nos pasa a muchos con sus canciones. Cuántas veces habré escuchado 'Tierra' o 'Lodo', temas, curiosamente, en los que la idea de caminar, volver, ir, como ahora, ya estaban presentes (“Quizá hayas andado el camino ya, cuando mires atrás”, dice en “Lodo”).

Xoel López es, como deben ser los buenos artistas, un hombre de obsesiones íntimas, pero colectivas, de ahí el título que apela al inconsciente, a lo que compartimos y, a la vez, nos hace diferentes. Y a Xoel López le obsesiona la verdad, la caída de las máscaras, el proceso del engaño, la fortaleza que hay en asumir y mostrar la debilidad y que quien se quede contigo lo haga aun sabiéndote aterrado. En 'Enséñame' dice: “Quiero ir de tu mano, aunque sienta detrás este pánico mortal. Enséñame o déjame aprender a tu lado. No quiero huir nunca más”.

Machado, The Beatles, pero también The Smiths y hasta Luis Eduardo Aute resuenan en estas canciones, por las letras y por la forma de cantar de Xoel, especialmente aquí en 'La batalla', cuando dice: “Dime si tú también te despiertas por las noches y bebes la luz, la poca luz que entra por la ventana cuando el peso es mortal, cuando todo te aplasta, pero has de seguir en la batalla”.

'Oniria popular' es una nueva demostración de la genialidad sonora de Xoel López, abanderado de mezclar el pop y el folk con éxito, y otra colección de cuidados textos, elegantes y rotundos: “Escupo lanzas de fuego por los ojos si derramas mercurio por mi vida y si descubro que tienes dos caras me voy, ahora soy el guardián de mis heridas”. Normal si tenemos en cuenta que el músico no se limita a ponerle letras a las canciones y ha publicado por ahora un par de libros, el último en 2017 fue la colección de poemas en verso libre 'Bailarás cometas bajo el mar'. Como él mismo decía ahí, nos da igual si son poesías o canciones, literatura en cualquier caso, emociones compartidas a uno y otro lado de la palabra.