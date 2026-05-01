‘Catalunya flamenca’, de Rafael Vallbona: crónica de una pasión

Puede que mucha gente lo desconozca, por ignorancia o prejuicio, pero el flamenco es un género musical profundamente arraigado en Catalunya, con casi 200 años de historia. Esta es una de las reivindicaciones de 'Catalunya flamenca', el nuevo libro del periodista y escritor Rafael Vallbona (Barcelona, 1960), melómano entusiasta, que confiesa haber escrito este ensayo movido por su gran pasión por los tablaos y la emoción por los jondos, que han formado parte de su educación sentimental.

Para reconstruir esta historia, el autor sitúa la génesis y la evolución del flamenco en Catalunya, nombra a sus representantes más destacados y las distintas variantes del género. Fija los inicios en 1827, con el estreno de 'La Gitanilla' en el antiguo Teatre de la Santa Creu, el más antiguo de la capital catalana, y destaca también el espectáculo de 1847 en el Gran Teatre del Liceu, inaugurado con un fin de fiesta flamenco. Tras estos primeros precedentes, nos traslada a la Barcelona de principios del siglo XX, cuando se llena de cafés y espacios de espectáculos en el Raval, donde el flamenco "gustó muy pronto", cautivando a figuras como Santiago Rusiñol, Isidre Nonell y Salvador Dalí.

Con la Exposición Internacional de 1929, y hasta la Guerra Civil, los tablaos viven la llamada «edad de oro». Nos encontramos ante una ciudad revolucionaria y gamberra, con fama noctámbula, que acoge espectáculos flamencos que aportaban toques de distinción y cosmopolitismo. Pero este género musical no fue inmune a los cambios políticos y sociales. Durante el franquismo, el régimen se apropió de su estética y lo redujo a una expresión propagandística como cultura 'mainstream', una de las manifestaciones de identidad española más rancias, que se convirtió en una poderosa arma ideológica, desnaturalizándolo y transformándolo en una expresión de colonialismo cultural.

Formas diversificadas

A partir de los 70 y 80, el flamenco experimentó nuevas transformaciones con la rumba gitana y los procesos de mestizaje musical que diversificaron sus formas. El impulso definitivo de su aceptación se produjo durante los JJOO de 1992, que abrieron las puertas a una ciudad diversa y multicultural. Es en este contexto donde las nuevas generaciones se han ido desprendiendo de adscripciones ideológicas erróneas y se ha consolidado un estilo flamenco desinhibido, que no conoce fronteras en creatividad ni en diversidad.

La obra destaca por ser una auténtica crónica pasional que invita a replantearse ciertos tópicos y prejuicios

El recorrido diacrónico del libro permite también rememorar figuras esenciales vinculadas a Catalunya: desde la icónica Carmen Amaya, originaria del Somorrostro y símbolo indiscutible de la farándula; Antonia Singla, La Singla, bailaora sorda de nacimiento y protagonista de la cubierta del libro; La Chana Dolores Montoya, así como Camarón de la Isla y sus vivencias en los escenarios catalanes. De la escena contemporánea, destaca artistas como Joan Albert Amargós y Carles Benavent, a quienes considera dos de los creadores más innovadores del flamenco moderno, además de Miguel Poveda, Ginesa Ortega, Chicuelo, Mayte Martín, Queralt Lahoz y Rosalía, que ejemplifican la continuidad, el hibridismo y la experimentación actuales.

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El ensayo destaca también por ofrecer una documentación exhaustiva, fruto de la combinación entre la investigación histórica, las opiniones de algunos los testimonios más relevantes de este género y las vivencias entrañables del autor. Todo ello permite sostener una idea central: el flamenco no es un elemento externo a la cultura catalana, sino una expresión arraigada en procesos migratorios, sociales y artísticos que han marcado nuestra historia musical. La obra destaca por ser una auténtica crónica pasional que invita a replantearse ciertos tópicos y prejuicios. Un libro necesario, desmitificador que aliviará las alergias del antiflamenquismo a más de uno.