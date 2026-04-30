Jordi Sàbat, artista gráfico: "La portada de un libro también puede generar contenido"

Jordi Sàbat llegó a los libros a través de la imagen. "Soy diseñador gráfico de formación", detalla mientas habla de la tipografía, las cubiertas, las ilustraciones... Durante años ha trabajado diseñando para editoriales como Anagrama y Edhasa, además de impartiendo clases en Barcelona, algo que le ha servido para pensar el libro desde dentro: "El diseño editorial tiene mucho de ritmo, de equilibrio, de saber cuándo parar". Y esa relación tan directa con el objeto libro lo llevó a desplazar su trabajo hacia el ámbito expositivo: "La ilustración que utilizo para una portada, si la saco de ese contexto, funciona de otra manera".

El proceso de trabajar los mismos elementos –color, composición, estructura– pero liberados del encargo cristaliza ahora en 'Color.es', la exposición que inauguró por Sant Jordi en la Galería Jorge Alcolea de Barcelona (calle Johann Sebastian Bach, 16). Los libros ya no son portadas y relatos, sino lomos: franjas de color que se repiten, se ordenan y construyen un paisaje. "Cuando están en la estantería, solo vemos el lomo. Me interesa esa visión parcial, porque es la que tenemos en casa". A partir de ahí, su trabajo convierte lo cotidiano en abstracción.

Sàbat opina que no ha habido una ruptura con el diseño editorial: "No creo que haya habido grandes revoluciones, pero sí pequeños gestos que cambian la lectura de una cubierta", señala. En paralelo, su relación con el libro como objeto sigue siendo fundamental. "Hay algo muy físico en el acabado y el relieve, en cómo lo sostienes", afirma, alejándose de cualquier idea de sustitución digital. Ese vínculo material es el que atraviesa sus obras: una atención al soporte y, sobre todo, a la presencia de lo visual.

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Entre el diseño, la ilustración y la pintura, su trabajo se mueve sin jerarquías. "Todo forma parte de lo mismo", resume. Y recuerda proyectos como cuando ideó cubiertas para libros inexistentes, de las que nació un título y una sinopsis, invirtiendo el proceso habitual: "Demostramos que la portada también puede generar contenido".