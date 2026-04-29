Estambul, el Orient Express y el siglo XXI

Estambul tiene una larga y compleja historia social, cultural y política que también se ve reflejada en la literatura. Hay que remontarse a la época bizantina para comenzar a posicionarla como refugio de escritores y artistas, de narradores y poetas. La ciudad más grande de Turquía es insondable, y no precisamente por su tamaño, sino por todas sus capas, muchas de ellas visibles, otras no tanto.

Estambul es todo a la vez, antigua y moderna, melancólica y cosmopolita. A veces hasta un poco absurda, pero qué sabré yo, esto mejor se lo dejamos a las obras de James Baldwin, Ernest Hemingway o Agatha Christie, para quienes Estambul ha sido su hogar, un refugio tranquilo en la época dorada de la literatura.

No son los únicos. También hay quienes han tratado de explicar la ciudad desde diferentes perspectivas, como Bettany Hughes, quien escribió 'Estambul. La ciudad de los tres nombres', una biografía urbana que merece la pena leer antes de poner un pie en la ciudad; y no porque gracias a este libro vayamos a entenderla, sino porque está fantásticamente escrito.

Para quienes deseen aprender más sobre el patrimonio cultural y arquitectónico de la ciudad está 'The Age Of Sinan: Architectural Culture In The Ottoman Empire' (La era de Sinan: Cultura arquitectónica en el Imperio Otomano), de Gulru Necipoglu, excepcional. Cabe recordar que Mimar Sinan fue durante 50 años el responsable de la construcción y supervisión de los edificios más importantes del Imperio otomano.

Estambul es una ciudad líquida donde nada está aún establecido, y no será porque no ha tenido siglos para poner las cosas en su sitio. Aunque tal vez sea ahí donde reside su encanto, en el hecho de que abarque dos continentes y de que goce de esa energía inquieta de la que solo algunos destinos pueden presumir porque su transformación, como la búsqueda de identidad, es constante.

Ciudades como París o Londres han formado parte del imaginario viajero al hablar de la época dorada de la literatura europea, pero las raíces de Estambul son igualmente profundas, en ocasiones más. Confieso que tardé en descubrirlo, pero vi la luz la primera vez que puse un pie en el magnífico hotel Pera Palace que, tras un buen montón de millones de inversión en forma de necesaria renovación, vuelve a la vida como cuando el legendario Orient Express terminaba su recorrido en Estambul procedente de París y sus pasajeros ocupaban sus habitaciones.

El esplendor ha vuelto al hotel y el vestíbulo sigue conduciendo al majestuoso salón Kubbeli que, bajo cúpulas doradas, sigue rezumando el ambiente de 'Las mil y una noches'. Entre sus 115 habitaciones destaca sobre todo una, la 411, donde se cree que Agatha Christie escribió 'Asesinato en el Orient Express'. El hotel la conserva prácticamente intacta como homenaje a la autora, y se puede visitar sin necesidad de estar alojado.

Como un protagonista más, el Pera Palace también aparece en 'Las nieves del Kilimanjaro', de Ernest Hemingway, que trabajó como corresponsal del 'Toronto Star' en Estambul en 1922. Hemingway también se hospedó en otro hotel, mucho menos espléndido y mucho más económico, el Grand Hotel De Londres, que a día de hoy sigue operando como establecimiento hotelero.

Por cierto, también haciendo referencia al escritor está el Ernest’s Bar, un local moderno que replica la época dorada de los viajes y la literatura de la década de 1920. Bautizado así en honor a Hemingway, ofrece música jazz en directo y deliciosos cócteles. El escritor estadounidense estaría orgulloso.