Sònia Hernández, consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya: "Leer en la lengua original descubre la riqueza y precisión del vocabulario"

¿El primer libro que la sorprendió?

'Viatge al país de lacets', de Sebastià Sorribas Roig. Me abrió una puerta inesperada: imaginar mi ciudad en otro tiempo. Como barcelonesa, me fascinaba reconocer espacios y, a la vez, descubrir cómo eran siglos atrás.

¿Le aportó algo nuevo en su vida?

Sí, me hizo comprender que el pasado no es algo tan lejano, sino que es un territorio que se puede habitar con la imaginación. De alguna manera allí comenzó todo lo que iba a ser mi vida, la curiosidad por la Historia, por el patrimonio, y la necesidad imperiosa de compartirlo y explicarlo.

¿Hay algún libro que la acompañe siempre?

'Solitud', de Víctor Català. Es inmensa la fuerza de un personaje femenino, Mila, que se construye a sí misma. Y lo hace en un entorno duro, pero profundamente revelador. Además, hay paisaje en la lectura, el del Empordà, que para mí tiene una resonancia muy personal, casi íntima. Ella abandona su hogar para seguir a un marido que apenas conoce, y ahí comienza su viaje introspectivo, hacia su propio interior.

Es una obra maestra de la literatura catalana, está también traducida al castellano, 'Soledad', y es bastante fiel al lenguaje original.

Sí, pero al leerlo en catalán, su idioma original, se descubre la riqueza, precisión y belleza en el vocabulario. Eso convierte la lectura en una experiencia casi física. Me interesa tanto por lo que explica como por cómo lo explica.

¿Me recomienda un título con el que haya descubierto a un autor que ya no ha abandonado?

'Ensayo sobre la ceguera', de José Saramago. Me ocurrió algo curioso, y es que, aunque la ciencia ficción no es un género que me atraiga especialmente, esta historia me cautivó desde el primer momento.

¿Por qué? Es bastante dura por la reflexión a la que conduce.

Noticias relacionadas

Es interesante por lo que hay tras ella: la reflexión acerca de la condición humana, la fragilidad y la forma en que nos relacionamos. Con esta lectura descubrí a Saramago, y desde entonces me ha fascinado su forma de escribir, tan particular, tan inmersiva.