‘Cuentos completos’ de Nikolái Gógol: el gran extraño

"Todos venimos de 'El capote' de Gógol". Que una afirmación así la hiciera nada menos que Dostoievski da una idea de la importancia literaria del ucraniano Nikolái Gógol, cuyos 'Cuentos completos' publica ahora, con gran esmero en las traducciones, la editorial Páginas de espuma. Gógol (Velyki Sorochyntsi, 1809-Moscú, 1852) es el escritor ruso más enigmático. El novelista Andréi Biely llegará a decir: "Aún no sabemos qué es Gógol", y la expresión "el enigma de Gógol" ha llegado a ser un lugar común para la crítica literaria de Occidente.

De lo que no cabe duda es que, como ya señaló el crítico y pensador ruso Nikolái Chernyshevski, "Gógol fue el primero que nos presentó tal como somos en realidad". Para la literatura rusa su papel impulsor es esencial, porque antes de Gógol hubo imitadores de escritores occidentales, pero Gógol es sencillamente Gógol. Y después de él los escritores rusos dejaron de ser los dobles de los escritores europeos. Tolstoi, Dostoievski… Todos derivan genealógicamente de Gógol, fundador de la narrativa y de la comedia rusas.

La fuerza de Gógol es tan intensa que logra invertir la tendencia y será él quien influya en los escritores europeos y también en los norteamericanos. Gógol es un verdadero precursor de autores de enorme influencia internacional como Kafka (que lo cita en sus diarios y cartas), el Melville de 'Bartleby el escribiente', el Wilde de 'El retrato de Dorian Gray', Flannery O’ Connor, Italo Calvino, Saramago, Sergio Pitol…

Los 'Cuentos completos' es un magnífico modo de acercarse a la literatura de Gógol, de comprender su estructura, su alma. Generalmente los cuentos de Gógol parten de una situación cómica y desarrolla el relato alrededor de la comedia, pero el argumento nunca es lo primordial. El tema no tiene más que una importancia marginal y es, por esencia, estático. Los personajes no proyectan más que una actitud y lo más relevante es el juego estilístico que construye el autor con el lenguaje. La genialidad de Gógol está en su estilo. La hebra con la que este gran escritor teje ese estilo que le ha hecho inmortal es el absurdo, un absurdo que discurre entre las paredes sólidas de su realismo irónico, y a la vez logra que una luz distinta se filtre por las rendijas. Como rápidos y fugaces momentos de lucidez, esas rendijas dejan pasar lo extraño.

Reflexión sobre el mundo

El volumen comienza con los relatos que componen el libro 'Veladas en el caserío cerca de Dikanka' (primera y segunda parte) y los de 'Mirgorod', también primera y segunda parte. En estas obras, escritas en los años 30 del siglo XIX, descubrirá el lector la reflexión profunda de Gógol sobre el mundo y sobre el ser humano. En 'Veladas en el caserío cerca de Dikanka' el autor se orienta hacia la tradición popular y crea un mundo vivo y pintoresco, delicioso, de la cultura popular, donde los personajes del mundo real y de ultratumba se mezclan, y con ellos lo real y lo irracional, y también se mezclan y se contraponen las historias felices y alegres con las tristes y terribles, pero todo tendrá un nexo, un punto en común, algo que preocupaba profundamente a Gógol, el problema de la maldad en la belleza y en el amor.

Los personajes de este autor adquieren en la mente del lector una dimensión extraña porque nos da de ellos elementos que los reflejan como en un espejo

Ahí encontramos relatos imprescindibles como 'El Vij', en la que Gógol utiliza la fantasía popular, el mismo título está relacionado con un personaje de la demonología popular. Esos mismos conceptos los encontramos en 'La avenida Nevski', que pertenece al ciclo de las narraciones de San Petersburgo, encuadradas en ‘Relatos’. En 'La avenida Nevski' no se encuentra rastro de folklore popular, la acción tiene lugar en el mundo real, el protagonista es un pintor de gran talento, romántico, idealista y soñador, que conoce la belleza suprema en una mujer que resulta malvada. Es como si en 'El Vij', Gógol se preguntara cuál es el misterio de la belleza y en 'La avenida Nevski' se respondiera a sí mismo explicando que la belleza, siendo de procedencia divina, en nuestro mundo esta deformada por lo infernal.

Pero, sin duda, el gran relato de Gógol es 'El capote'. En él están todos los temas predilectos de Gógol: la crítica moralista, la exaltación de sentimientos, el cuestionamiento del aparato de Estado, la enfermedad mental, los recursos cómicos y la fantasía espectral. Si solo hubiese escrito ese cuento hubiera pasado igualmente a la historia de la literatura. La confección literaria de 'El capote' marcará las estructuras y procedimientos de la narrativa moderna.

Hay un detalle muy característico de Gógol que en ese cuento alcanza su cénit. Los personajes de este autor adquieren en la mente del lector una dimensión extraña porque nos da de ellos elementos que los reflejan como en un espejo, y uno de los medios que emplea para ello son los nombres propios. Como presentación de los personajes, Gógol utiliza nombres propios raros e híbridos, adecuados para gentes deformes o no acabadas todavía de formar... El nombre mismo del protagonista de 'El Capote', Akaky Akákievich, está justificado en el relato como una deshonra que el destino no pudo impedir. Su apellido, Bashmachkin, que significa zapato, nos da idea de la propia vida de Akaky: un hombre que mira hacia abajo, que ocupa un cargo bajo en la jerarquía administrativa, que vive bajo y con los de abajo. Akaky es un hombre-zapato, un hombre humillado…

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Sobre 'El Capote' se han escrito miles de páginas sin que todavía haya un consenso sobre qué ocurre, quién le roba el capote al pobre Akaki. En realidad, 'El capote' es un misterio, como es un misterio el mismísimo Gógol. Un misterio en el que conviene entrar.