RECOMENDACIONES LITERARIAS
Los libros de la semana: Lara Pawson, Fabrice Gaignault y Carlota Visier
Los críticos del suplemento 'abril' también recomiendan esta semana 'El sapo César no ve ni torta', una historia de Estelle Talavera Baudet para los más pequeños y el primer libro de relatos de Agustín Presmanes Losada, entre otros títulos
María Soto
Luz de paso
Lara Pawson
Temporal Casa Editora
20,90 €
En 'Luz de paso', novela experimental que fue finalista del Goldsmiths Prize, Lara Pawson lleva a cabo una observación minuciosa de los objetos domésticos como testigos materiales de la violencia global. La mirada de la narradora de esta historia se va posando en ellos mientras observa cómo se despliega su historia, y cómo ninguno de ellos está exento de violencia.
Un libro
Fabrice Gaignault
Muñeca Infinita
12,90 €
Este pequeño libro, finalista de los premios Femina y Renaudot, narra ese momento en el que el destino de un hombre pende de un hilo. La historia de un condenado a muerte que decide leer y despierta esa humanidad que recuerda, que nombra, que resiste. Una experiencia lectora tan intensa y singular que, tal y como la cuenta Fabrice Gaignault, es inolvidable y se lee casi como una novela.
Hija única
Carlota Visier
Temas de Hoy
19,90 €
'Hija única', de Carlota Visier, es una novela luminosa sobre la niñez y la memoria de la infancia en los años noventa. Es también una carta de amor a las madres de esa década y a las hijas que crecieron entre piscinas de bolas, videoclubs y profecías familiares, y una historia que conecta con una generación entera y y transforma la infancia compartida entre madre e hija en una experiencia de lectura única.
El sapo César no ve ni torta
Estelle Talavera Baudet
Bruño
15,95 €
El sapo César es miope, muy miope. Sus ojitos no verían ni a un elefante, aunque lo tuvieran delante. Pero la señora Eulalia, que siempre pasea cerca del lago, lleva unas enormes gafas rojas y entonces a Zoe, la amiga de César, se le ocurre una gran idea para ayudarlo. Una historia divertidísima de Estelle Talavera Baudet, y una maravillosa experiencia interactiva para los pequeños lectores.
Ese viaje que es vivir
Agustín Presmanes Losada
Autoedición
10,39 €
A través de seis relatos unidos por los hilos de la memoria, la pérdida, la amistad, la familia y la búsqueda de sentido, Agustín Presmanes Losada construye un conmovedor mosaico de vivencias cotidianas que vuelve extraordinarias con su prosa. 'Ese viaje que es vivir' es una invitación a recordar que todos transitamos la misma ruta y en ella la luz encuentra siempre una rendija por la que colarse.
Dames i senyors de les lletres catalanes
Leia Nomen Martín
Base
18 €
Jacint Verdaguer, Mercè Rodoreda, Josep Pla, Montserrat Roig, Sergi Pàmies... y así hasta 25 escritores se pasean por las páginas de esta aproximación a la literatura catalana más humana que académica. Ágil y a la vez rigurosa, no solo se detiene en la faceta profesional de los autores a través de su obra, también en la personal, con sus manías, contradicciones y pasiones, lo que aporta profundidad.
El Tarrés
Raimon Portell Rifà
Columna
21,90 €
Más allá de su función práctica, las masías son también testigos históricos, depositarias de tradiciones, recuerdos y secretos. Una de esas casas, El Tarrés del título, es el eje de esta novela, hogar de cuatro generaciones de una poderosa familia catalana durante el convulso siglo XX. A través de varias voces, se reconstruye su devenir, marcado por el poder, la culpa y la lucha por la dignidad.
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