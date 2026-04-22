DÍA DEL LIBRO
Los mejores libros de teatro para Sant Jordi 2026
'La sangre de las promesas', 'El buen dios de Manhattan', 'El cerebro en danza' y 'El espejo de un hombre', entre las novedades
Sant Jordi en EL PERIÓDICO
María Soto
Federico García Lorca fue un músico talentoso, capaz de unir lo erudito con lo popular, integrando tradición, intuición poética y una refinada sensibilidad artística. 'Cancionero popular', libro en el que la editorial Casimiro Parker lleva largo tiempo trabajando, pone en valor a ese Lorca más desatendido, el compositor musical.
Cancionero popular
Federico García Lorca
Ya lo dijo Casimiro Parker
26 €
La Uña Rota reúne por primera vez en castellano en un solo volumen las cuatro obras que componen 'La sangre de las promesas' de Wajdi Mouawad: 'Litoral', 'Incendios', 'Bosques' y 'Cielos'. Estamos ante una de las cumbres del teatro del siglo XXI, ya parte esencial de la historia de la literatura contemporánea. La edición incluye una entrevista inédita de Sylvain Diaz a Mouawad.
La sangre de las promesas
Wajdi Mouawad
La Uña Rota
27 €
Además, también destacan entre las novedades:
El buen Dios de Manhattan
Ingeborg Bachmann
Tres Molins
17,50 €
Primera traducción al castellano de todas las obras de teatro radiofónico que escribió la autora austriaca: 'Una tienda con sueños', 'Las cigarras' y 'El buen Dios de Manhattan', en el que celebra el poder subversivo del amor.
El cerebro en danza
Nazareth Castellanos y Joaquín de Luz
La Huerta Grande
17 €
'El cerebro en danza' se dirige a lectores interesados en la ciencia y el bienestar ,y también a amantes de la danza, las artes escénicas y la cultura contemporánea. Un libro que invita a sentir, comprender y moverse de otra manera.
Gloria. Pánicos y euforias de una creación
Elisa Coll
Continta me tienes
16 €
La escritora y creadora multidisciplinar Elisa Coll escribe y encarna la pieza teatral 'Gloria', en la que una nieta vuelve al salón de su difunta abuela ultracatólica para confrontar fantasmas y miedos de los que nunca se habla.
El espejo de un hombre
Stephen Greenblatt
Crítica
19,90 €
Reedición de este retrato definitivo del dramaturgo más influyente de la literatura universal. Stephen Greenblatt ofrece una interpretación que nace tanto de los mismos textos del bardo como de sus contemporáneos.
Tres noches en Ítaca
Alberto Conejero
Ya lo dijo Casimiro Parker
16 €
'Tres noches en Ítaca' es una tragicomedia sobre los vínculos, el derecho a renacer en un cuerpo más viejo y sobre el amor que siguen derramando sobre nosotros los ausentes. Un canto de amor a Grecia y a la cultura clásica.
Los dóciles
Societat Doctor Alonso
Caniche Editorial
20 €
Este libro condensa dos señas de identidad de Societat Doctor Alonso: el desplazamiento y la suma de colaboradores de ámbitos y prácticas diversas, que aportan las diferentes miradas, voces y ángulos que tensionan sus trabajos.
Manual del gestor de teatros
Gonzalo Halty
Berenice
21,95 €
Gonzalo Halty, desde su larga y exitosa experiencia en la gestión teatral, ofrece al lector un arsenal de herramientas que pueden adaptarse a diversos contextos y facilitar considerablemente la labor del gestor.
El arte de la resonancia
Anne Bogart
Alba Editorial
22,50 €
En 2020, recluida en un estudio en Londres en plena pandemia, Anne Bogart quiso partir de las terribles circunstancias del momento para reflexionar sobre nuestra época y el papel en ella de las artes escénicas. El resultado es este libro.
Psicología del Arte Dramático
André Villiers
La pajarita de papel
25 €
En este libro, André Villiers manifiesta que "no hay arte dramático sin juego teatral, sin representación". De lo contrario, la obra sería una categoría de las artes literarias que no contendría más que un recuerdo simbólico del teatro original.
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