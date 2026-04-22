Los mejores libros de geopolítica para Sant Jordi 2026

El desorden mundial ha hecho que prenda la mecha de la guerra con inusitada violencia, singularmente en Oriente Próximo. Desde Gaza hasta el estrecho de Ormuz, del Líbano a las petromonarquías árabes, zozobra el 'statu quo', se disparan los precios de la energía y prolifera la inestabilidad. Christopher Phillips se adentra en 'Campo de batalla' en un esclarecido examen del nuevo Oriente Próximo, donde las previsiones de futuro han saltado por los aires.

Campo de batalla Christopher Phillips Almuzara 23,95 €

Para caer en la cuenta de cómo es posible que EEUU desencadenara el ataque con un desconocimiento desconcertante de la carnadura del régimen de los ayatolás y sin prever sus consecuencias, es ilustrativo 'Rey de reyes. La revolución iraní: una historia de arrogancia, ingenio y errores catastróficos', el último trabajo de Scott Anderson, que se remonta a las circunstancias que hicieron posible la caída de la monarquía y la rápida conversión del vector religioso en el de afianzamiento del régimen fundado por Ruhollah Jomeiní.

Rey de reyes Scott Anderson Península 23,90 €

De igual forma, en 'El delirio de Israel', Meir Margalit, activista sin reservas contra la tragedia desencadenada en Gaza, avizora en ella una herencia que lastrará el futuro de Israel. Frente a la euforia de la victoria por el sometimiento de la Franja, ve en su opresión la liquidación definitiva de Israel como un proyecto político defendible. Y deduce de la matanza renovados factores de inestabilidad en la región.

El delirio de Israel Meir Margalit Catarata 19 €

Además, también son novedad:

Nuestro hombre en Washington: Donald Trump y su larga relación con Rusia Régis Genté La Esfera de los Libros 18,90 euros

Por si queda alguna duda sobre la inquietante relación de Donald Trump con Rusia el periodista Régis Genté se remonta a los años setenta, a los primeros contactos del joven empresario con el entorno del KGB, para explicar de dónde viene la buena sintonía del presidente con Vladímir Putin, tributaria de una mezcla de intereses políticos y económicos.

¿Por qué la guerra? Richard Overy Tusquets Editores 21,75 euros

¿Cabe una respuesta convincente a por qué la guerra? Richard Overy parte de las ideas de Sigmund Freud y Albert Einstein, reconoce que en su calidad de historiador pisa terreno desconocido, pero apunta algunas hipótesis reseñables, se remite al origen de los grandes conflictos y sitúa el origen de la violencia en dos ámbitos: el individual y el social.

La defensa española: ¿Entre la complacencia y la debilidad? Pablo del Amo Catarata 17,50 euros

En pleno disenso de Estados Unidos con los aliados, en general, y con España, en particular, Pablo del Amo, investigador del Real Instituto Elcano, aporta datos y análisis para disponer de una defensa sostenible y coherente a partir de los desafíos que plantea la seguridad. Por el contrario, evita sumar su voz a las muchas que han enrarecido el debate en Europa.

Sur/Norte: La frontera global en el Mediterráneo Egidio Ivetic Alianza Editorial 12 euros

El Mediterráneo es una de las fronteras en las que las desigualdades entre Norte y Sur se ponen de manifiesto de forma más palmaria. Frente a la prosperidad del Norte, el mar se ha convertido en una frontera natural y material con el Sur global, un espacio en el que se desarrolla una gran crisis humanitaria sometida a las reglas de la geopolítica.

La sombra del Ayatolá. Una historia de la República Islámica de Irán Javier Gil Guerrero Ciudadela Libros 17,95 euros

'La sombra del Ayatolá' es un relato desde el triunfo de la revolución islamista en 1979 y la constitución de un régimen teocrático a la guerra en curso ha sido Irán un actor determinante en Oriente Próximo, por su confrontación con Israel y Estados Unidos, con sus relaciones cambiantes con la vecindad árabe y con su disposición a impugnar el 'statu quo' y competir por la hegemonía regional.

Arquitecturas de paz: El arte de negociar en las guerras Vicenç Fisas Catarata 20,42 euros

Una serie de normas y condiciones concurren en las negociaciones para detener la guerra. Vicenç Fisas se adentra en 60 conflictos armados a partir de 1990 para dar con las claves del camino para restablecer la paz. El requisito esencial que no puede soslayarse es identificar las causas profundas de cada crisis para poder concretar un acuerdo sostenible.

El final de Israel Ilan Pappé Ediciones Akal 19 euros

Ilan Pappé, prestigioso historiador de la Universidad de Exeter, ciudadano de Israel, presenta a sus gobernantes, una mezcla de “teócratas mesiánicos y sionistas liberales iluminados”, como los primeros enemigos de su país, autores del desastre humanitario de Gaza y de un progresivo aislamiento, incapaces de superar la idea de un Estado judío siempre en guerra.

Ucrania 22: De la guerra programada a la contienda por la globalización Francisco Veiga Alianza 18,95 euros

La segunda edición de 'Ucrania 22' amplía el contenido de la primera y alcanza hasta el desarrollo de la guerra de Ucrania en 2025, convertida en un conflicto global al que se han sumado la matanza de Gaza y el choque con Irán de Israel y Estados Unidos, empeñada la gran potencia en un cambio radical de su política interior y su relación con los aliados.

Guerras cognitivas Daniel Iriarte Arpa Editores 18,90 euros

La última frontera para influir en la opinión pública está en la difusión de las nuevas tecnologías y el universo digital, defiende Daniel Iriarte en 'Guerras cognitivas'. La inteligencia artificial es la herramienta más reciente de la guerra cognitiva, una amenaza híbrida a la que los países en conflicto han destinado programas para diferir estrategias a partir de los datos que circulan por la red.

Un siglo de abandono y expolio en Palestina Bichara Khader Catarata 18 euros

Esta historia del conflicto palestino-israelí es más que un recorrido desde 1897 hasta hoy: el profesor Bichara Khader, palestino, se ocupa de subrayar la asimetría estructural entre ambos bandos, la influencia que el desposeimiento palestino ha tenido en Oriente Próximo a partir de la creación del Estado de Israel y el impacto de todo ello a escala global.

Orientalismo Edward W. Said Debate 23,65 euros

Hay reediciones que no pueden pasar desapercibidas. Es el caso de este clásico de 1978, un ensayo seminal para entender la repercusión hasta hoy de una imagen preconcebida de Oriente. Es difícil rebatir el discurso de Edward W. Said: los orientalistas han suministrado en cada momento una versión ad hoc de Oriente según lo requerían los intereses de Occidente.

21 claves para entender China en el siglo XXI Adrián Díaz Marro Ediciones B 21,75 euros

La mirada desprejuiciada del empresario Adrián Díaz Marro, afincado en China, aporta información y perspectivas de futuro relacionadas con el gigante asiático. Su testimonio es una confirmación de lo adelantado, entre otros, por Ted C. Fishman en el clásico 'China, S.A.' (2006) y lo ampliamente documentado por Mateo Madridejos en 'El siglo de Asia' (2020).

Venezuela, del bloqueo al asalto Luismi Uharte, Arantxa Tirado et al. Txalaparta 17 euros

El secuestro de Nicolás Maduro y Cilia Flores el 3 de enero, una operación con más de 100 muertos, ha cambiado los datos esenciales de la relación que Estados Unidos quiere mantener con los países latinoamericanos. El significado de aquel suceso y la posterior sujeción de Caracas a los dictados de Washington alientan el libro, casi un 'instant book'.

La democracia en América Alexis de Tocqueville Alianza 28,45 euros

Poco puede decirse que no se haya dicho de ese gran clásico con casi dos siglos de antigüedad, reeditado ahora por Alianza con una reseñable traducción de Dolores Sánchez de Aleu. 'La democracia en América' es un pilar fundamental del pensamiento político contemporáneo donde Alexis de Tocqueville aventura que la democracia se extenderá a otros países a pesar de sus riesgos y debilidades.

La crisis de los misiles de Cuba 1962 Max Hastings Crítica 26,50 euros

El veterano periodista Max Hastings refresca la memoria sobre el desarrollo del peor episodio de la guerra fría, los 13 días de octubre de 1962 en los que la crisis de los misiles soviéticos instalados en la isla caribeña llevaron hasta el paroxismo el choque entre las dos superpotencias y al mundo hasta el límite de una confrontación nuclear.

Cuando el mundo duerme Francesca Albanese Galaxia Gutenberg 19 euros

La tragedia humana en la Palestina ocupada a través de nueve peripecias personales y sus entornos contada por la relatora oficial de las Naciones Unidas para los Territorios Palestinos, un relato en el que cuenta tanto la perspectiva política como el laberinto de los sentimiento y penalidades que deben superar todos los días sus habitantes para sobrevivir.

El librero de Gaza Rachid Benzine Salamandra 17,10 euros

El profesor Rachid Benzine nació en Marruecos, pero vive en Francia desde los siete años. Con una reconocible capacidad para acercarse a la realidad a partir de la ficción, desgrana en su novela 'El librero de Gaza' la dimensión humana de la devastación de Gaza a partir de dos personajes complementarios: un gazatí que se refugia en los libros y un fotógrafo que da con él.