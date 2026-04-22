Los mejores libros de gastronomía para Sant Jordi 2026

El retorno al primitivismo gastro es innegable. ¿O nos referiremos al esencialismo? En cualquier caso, retorno a la tierra y a lo básico, sin olvidar que ya nada será como ayer. Ayer es hoy con más conocimiento.

Arrea! es el restaurante de Edorta Lamo en la montaña alavesa y es el título del libro cuyo prefacio firma Lakshmi Aguirre, también directora de la colección, y fotografía Sara Castaño. De retorno a Kanpezu tras los años en San Sebastián con A Fuego Negro, Lamo quiso honrar la cocina furtiva, nacida en el bosque de la necesidad, obligándose a renuncias para honrar el legado. A la recolección de vituallas en la espesura, hierbas, plantas y setas, añade la integridad de la caza.

El cuchillo es un instrumento culinario principal por su antigüedad y eficacia. 'Anatomía del cuchillo japonés' es una "guía de la cultura y el oficio de la forja", como dice el subtítulo, y una hermosura para deleite de fetichistas y amantes de lo afilado. La cuchillería japonesa es heredera de los samuráis y es más importante el filo que el peso.

'Pa, formatge, folklore i la terra que els va fer' es un raro libro en el que se mezclan violines con fermentos, historias, dibujos y 'collage', siendo un 'collage' en sí mismo. Hay que practicar con la receta del mató antes de asumir otras complejidades.

Los hilos de la vida Antonio Campins Planeta Gastro 26,95 €

Antonio Campins es el sabio en la montaña, elaborador de sake en las alturas de Tuixent y narrador de la bebida alcohólica. La escritura de este diseñador industrial desenreda ahora los laberintos de la pasta con un libro enciclopédico y peso tolerable sobre la compleja sencillez resultante de mezclar un cereal con agua.

Hermanos Torres en casa Javier y Sergio Torres Plaza & Janés 24,90 €

Los Torres, Javier y Sergio, sirven desde las alturas de un tres estrellas, si bien lo popular siempre ha estado entre los intereses primordiales, bien con los programas de la tele, bien con las publicaciones, como esta novedad, que reformula recetas internacionales desde la mirada cómplice, lista y descarada de los gemelos.

De lentejas y caviar Jorge Guitián Col and Col 13,95 €

Breve ensayo en el mundo de los libros elefantiásico con el que Jorge Guitián, una voz gastro con conocimiento y personalidad, da la alerta sobre el mito de la alta cocina y cómo hemos olvidado orígenes y pertenencias, desclasados de las lentejas en busca del premio del caviar, en frase a lo Julio Camba.

Paisatge a la cassola Enric Herce Cossetània 21,90 €

Enric Herce es un cocinero que hace fotos y que escribe, un todo terreno que acaba de llevar a la imprenta un libro que une todos sus intereses, en el que hay recetas propias o recreadas y el camino que le ha llevado a ellas, con el ingrediente principal de la memoria. Titula con una frase planiana que Pla nunca escribió.

Cuines pim pam Arnau París Ara Llibres 22,95 €

Arnau París está en un momento fértil: acaba de ser padre, será el siguiente presentador del 'reality' culinario 'Joc de cartes' y publica en papel la traslación de su espacio en el programa 'Cuines'. Recetario de emergencia con el reto de llevar a cabo la resolución del plato en 7 minutos, ni 5 ni 10, un número cabalístico.

Cuinem! Pep Salsetes Rosa dels Vents 24,90 €

Ojalá este libro sirva para que los niños se aventuren en las cocinas que abandonaron sus padres. Con instrucciones sencillas y los dibujos precisos y hermosos de Daniel Soms, Salsetes retoma su labor divulgativa en pro de la cocina catalana, con énfasis en algunas fórmulas olvidadas y otras, inolvidables.

Kapusta Alissa Timoshkina Cinco Tintas 35 €

La cocina de Europa del Este no es la más popular del mundo, aunque alimenta a millones de personas. El duro clima socava la variedad, aunque estimula el ingenio. Concentrada en lo vegetal y subterráneo, Timoshkina revela secretos de la col (kapusta), la remolacha, la patata y la zanahoria, alegrías en la escasez.

Cuina valenciana sense carn Chelo Peiró Drassana 22,95 €

De las distintas partes del libro, la más interesante es la primera, la que da nombre al trabajo. Tradicionalmente, la huerta ha sido la despensa principal, traicionada por una dieta carnívora que tiene que ver más con políticas industriales que con la salud. Imprescindibles todas las recetas en torno al arroz, un mundo.

Cosas de casa / Coses de casa Jordi Roca Planeta Gastro 24,90 €

El pequeño de los Roca es un fenómeno con caras: postrero, chocolatero con fábrica, piloto de coches clásicos, pinchadiscos y comunicador que supera con gracia las limitaciones vocales. El volumen nace de esa mezcla de cachondeo y saber, convirtiéndose el autor en artista del género mudo o susurrado.

Contra los foodies Juan Manuel Bellver Siruela 21,95 €

Recopilación de artículos con altas dosis de elegancia y cultura, denuncia de imposturas, elogio de un cierto clasicismo en derribo, relatos históricos , opiniones y la suficiente distancia para no tomarse demasiado en serio. Con un largo camino como periodista y especialista en vinos, Bellver cree en la ironía y la templanza.

La sala tiene la palabra Abel Valverde (coordinador) Planeta Gastro 19,95 €

Abel Valverde es un 'maître' de referencia que además escribe libros sobre el oficio. En este caso, adopta el papel de coordinador en busca de reflexiones a la pregunta de cómo debe de ser el comedor del futuro y si ese espacio donde sucede el ritual será el escenario de la siguiente revolución. La sala sube a la tribuna.

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Nuevo volumen de la Bullipedia, que dirige Ferran Adrià, en auxilio de los restauradores bisoños y de aquellos en dificultosa marcha. Soluciones para quienes piensan que la hostelería es la respuesta a un sueño, el camino directo al infierno. Hay que empaparse de estas 700 páginas antes de emprender.