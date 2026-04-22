Los mejores libros en catalán para obsequiar este Sant Jordi 2026

Savia revitalizada corre por las venas de las librerías en este Sant Jordi efervescente de novedades en catalán, un flujo compuesto notablemente de nombres femeninos, tanto veteranos como jóvenes que se van abriendo camino. Sin olvidar debuts prometedores, como el de Etna Miró y su 'Amèlia de les Camèlies'. La cuestión es: ¿se va a equiparar la balanza entre lectoras y autoras?

Memòria d’Eco Alicia Kopf L’Altra 20,90 €

Entre los regresos esperados, se encuentra el de la enigmática Alicia Kopf, que vuelve tras una primera novela 'bomba', 'Germà de gel', Premi Documenta 2015. Ahora, en 'Memòria d’Eco', esta autora, que también es artista, explora cómo la inteligencia artificial puede transformar las relaciones sentimentales, al tiempo que problematiza las relaciones entre el cuerpo, la memoria y la tecnología.

Acció de gràcies per una casa Stefanie Kremser Edicions de 1984 17,90 €

Por otro lado, la escritora de origen alemán Stephanie Kremser se atreve finalmente con el catalán en 'Acció de gràcies per una casa', donde toma el concepto de 'casa' para transitar por su vida y la de otras personas, reales o no.

Peixos / Peces Eva Baltasar Club Editor / Random House 19,50 / 18,90 €

La nueva novela de la autora de 'Permagel' y 'Ocàs i fascinació', Eva Baltasar, sigue a una escritora de éxito que se deja arrastrar por una pasión amorosa, la que se desata cuando conoce a una vendedora de pescado ocasional, salvaje y magnética. Pero, a medida que las dos mujeres se van conociendo, la historia de amor de complica.

Instruccions per viure sense ella Empar Moliner Columna 21,90 €

Empar Moliner escribe sobre una articulista decide organizar de manera meditada y pragmática su futura ausencia, muy cercana por culpa de una enfermedad terminal. Para ello contrata a un admirador bibliotecario, con el fin de que la suplante y sus textos puedan seguir publicándose. No es ego, solo quiere que su familia continúe cobrando por ellos.

Sumer és aquí Anna Pantinat Males Herbes 15 €

Inspirándose en los primeros relatos sumerios, Anna Pantinat presenta una Barcelona apocalíptica en la que sobreviven un puñado de personas. La vida normal ha quedado atrás y ahora hay que reescribir la historia. Una reflexión sobre la caída y el renacimiento de las civilizaciones en el insólito formato de novela en verso.

Els Erms Carlota Gurt Anagrama 18,90 €

Con la sequía como telón de fondo, esta novela de Carlota Gurt se fija en otro tipo de sequía: la individual, caracterizada por la inercia en el trabajo, la pareja, la familia... Ramona y Faust coinciden en el pantano de Sau por casualidad y se obsesionan mutuamente, una relación imposible que es diseccionada con escepticismo y humor.

Prometeu de mil maneres Carles Rebassa Univers 24,90 €

Novela coral, ganadora del 66º Premi Sant Jordi, protagonizada por un joven camarero, el Prometeu del título, que vive y trabaja en Palma, una ciudad que se encuentra al borde del colapso. Una noche se enamora de Carles y el suelo se abre a sus pies. Obra de Carles Rebassa con una profunda carga de crítica tanto social como lingüística.

La mare Emma Zafón Empúries 18,90 €

Tras la conmovedora 'Casadas y calladas', Emma Zafón vuelve a introducirse en el microcosmos de una familia para observar a un personaje femenino. En este caso se trata de Piedad, que lleva la casa con esfuerzo y coraje, hasta que se rompe los brazos. Retrato de una generación de mujeres cuya vida pasa por la renuncia.

Relíquia / Reliquia Pol Guasch Anagrama 18,90 €

La obra más personal de Pol Guasch, autor de 'Napalm al cor' y 'Ofert a les mans', gira en torno al suicidio y al impacto que este acontecimiento dramático causa en las familias. La trama se centra en las vivencias de un joven de 15 años que intenta volverse a levantar tras la muerte de su padre, de 44, con la ayuda de la literatura.

Eileen, retrat d’un matrimoni / Eileen, retrato de un matrimonio Miquel Berga Edicions 62 / Tusquets 21 €

Recreación de la vida de Eileen O’Shaughnessy, primera esposa de George Orwell, centrada en su relación durante la Guerra Civil española y la Segunda Guerra Mundial. Alternando el formato epistolar con la narración, Miquel Berga reivindica el humor y el compromiso político de esta poeta, una mujer excepcional.

Vincles Feliu Formosa Cafè Central 15 €

Personal poemario –posiblemente el más íntimo desde su 'Cançoner', publicado en 1976– en el que el poeta, dramaturgo y traductor Feliu Formosa repasa su recorrido vital, hecho de enamoramiento, dolor y añoranza. Por este conjunto de versos hexasílabos transitan paisajes hechos de ciudades y arte. Una mirada atrás, pero sin pesadumbre.

Amèlia de les Camèlies Etna Miró Cap de Brot 21 €

Amèlia, una joven que cursa Estudios Literarios, se mueve por Barcelona –concretamente, por el Eixample– como una abeja en la colmena. Fan de Mercè Rodoreda, su preocupación máxima son las relaciones amorosas y de amistad. A través de sus ojos, Etna Miró despliega una crítica hilarante del 'Tout Barcelone' cultural.

La ciutat incandescent Ricard Ripoll Ayuntamiento de Barcelona 18 €

El profesor de Literatura Francesa Ricard Ripoll reúne en este volumen a escritores del país vecino de todos los tiempos que han ambientado sus obras en Barcelona, sacando a la luz una literatura que, pese a estar dirigida al público francés, resulta muy interesante para el catalán. De Claude Simon a Mathias Enard, pasando por Grégoire Polet.

L’última vegada que et dic adéu Natza Farré Angle 18,90 €

La angustiante experiencia de ser la hermana pequeña de un heroinómano en los 80 en Barcelona, explicada en primera persona, la de Natza Farré. Otra visión de esta chacra que se presenta como buen contrapunto a un 'L’últim mono' (Club Editor) de Lluís Maria Todó, donde también se aborda el impacto de la drogadicción en las familias.

Lliçons d’abisme Mar Bosch Oliveras Empúries 19,90 €

Compilación de cuentos contemporáneos que permiten a Mar Bosch Oliveras tomar el pulso al estado de ánimo actual. El título es revelador de la mirada entre escéptica, pesimista y humorística de los relatos, habitados por personajes cotidianos, perdidos y atravesados por las contradicciones de una época. Premi Finestres 2025.

Colombaire Eduard Marco Edicions 62 16,90 €

La enfermedad terminal del padre imanta este poemario, ganador del Premi Ausiàs March de Gandia 2025. El dolor se conjura con la pasión por la colombicultura en una poesía que reivindica la fuerza de la palabra. Los poemas, en verso y prosa, recorren el día a día del autor valenciano en un volumen de tono íntimo y catártico.