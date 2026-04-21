Los mejores libros de viajes para Sant Jordi 2026

Perú despliega un territorio inagotable donde historia y naturaleza se entrelazan con una cultura enigmática, desde el imponente Machu Picchu hasta la Amazonía más desconocida. En este último escenario, 'Mi madre se convirtió en pájaro', del periodista Josep M. Palau, ofrece una extraordinaria inmersión en la selva del Manu, con una crónica vibrante que reflexiona sobre nuestra forma de habitar el mundo. 'Perú asombroso' es una guía que recorre los grandes hitos del país. Junto con 'Mi madre se convirtió en pájaro', propone dos formas distintas de viajar, una para descubrir la majestuosidad de Perú y otra para comprender su alma. Una propuesta dual con la que perderse y encontrarse entre montañas sagradas.

Mi madre se convirtió en pájaro Josep Maria Palau Riberaygua Viajes al Pasado 17,95 €

Perú asombroso Javier Sánchez-Martínez Anaya Touring 25,95 €

Además, entre las novedades de libros de viajes:

Astoria Irving Washington Interfolio Editorial 32 €

La reciente reedición de esta obra recupera, dos siglos más tarde, el clásico de 1836 para revivir la conquista del Viejo Oeste como origen de una nación. El autor de 'Las aventuras de Bonneville', su otro gran relato, define aquí los cimientos del legendario sueño americano con un estilo impecable y romántico.

¡Bienvenidos a bordo! Les escribe su comandante Ramón Vallès GeoPlaneta 19,90 €

Con más de 30 años de experiencia en el aire, Ramón Vallès abre su cabina en un relato cargado de emoción. Desde sus primeros vuelos en avioneta hasta su ascenso a comandante, un viaje fascinante por el mundo de la aviación para descubrir qué hay detrás de cada vuelo y, ¿por qué no?, perder el miedo a volar.

North Coast 500 Mike MacEacheran y Neil Wilson Lonely Planet 25,90 €

Aproximadamente unos 800 kilómetros de costa salvaje, curvas vertiginosas, castillos históricos y paisajes memorables. Esta guía, perteneciente a la nueva colección de Lonely Planet 'Rutas legendarias', conduce etapa tras etapa por la Escocia más auténtica, con consejos y experiencias para disfrutar de un viaje épico.

Cuando viajar era descubrir Fermín Bocos Almuzara 21,95 €

Un homenaje a quienes desafiaron los límites propios de su tiempo. De Ulises a Alexander von Humboldt, este libro de Fermín Bocos ahonda en las hazañas de una serie de figuras legendarias –viajeros, exploradores o simplemente soñadores– para exponer la esencia del verdadero viajero. ¡Ideal para quienes persiguen el horizonte!

Universo Azumendi Gonzalo Azumendi Autoedición 50 €

Galardonado con el Premio Nacional al Mejor Libro de Fotografía 2025 en España, este volumen inmenso refleja cuatro décadas de expediciones en 150 imágenes, seleccionadas por el propio autor y cargadas de puro poder visual. El mejor legado de este fotógrafo internacional para elevarse y viajar sin límites.

La vuelta al mundo en ochenta juegos Marcus du Sautoy Acantilado 26 €

El juego y las matemáticas son tan antiguos como el hombre. El matemático y profesor en la Universidad de Oxford Marcus du Sautoy recorre la historia de la humanidad a través de 80 pasatiempos, no solo para desentrañar sus mecanismos y entenderlos, también como una valiosa expresión cultural de la sociedad en la que vieron la luz.

Guía de lugares que ya no existen Espido Freire RBA 20,90 €

Ganadora del 20º Premio Eurostars de Narrativa de Viajes, esta obra evocadora e intimista invita a "viajar como si fuera la última vez que viéramos ese lugar: porque, en realidad, la próxima vez que lo visitemos ya será y seremos otros", en palabras de la propia autora, Espido Freire, que ya ganó el Premio Planeta en 1999 y el Azorín en 2017.

Escapadas en familia Sapos y Princesas Anaya Touring 23,95 €

Nora Kurtin, responsable del blog Sapos y Princesas, propone 30 escapadas por España en compañía de niños para vivir aventuras inolvidables y llenas de aprendizaje. Una guía esencial con la que fortalecer vínculos y crear grandes recuerdos en familia, así como una forma de regalar recuerdos para toda la vida.

Soy agua Isaac Fernández EdicionesDesnivel 24 €

Antonio de la Rosa, explorador polar y deportista extremo nacido junto al Pisuerga, se enfrenta a océanos y capas de hielo con una convicción absoluta: que el agua le hace libre, ser el hombre que quiere ser. El periodista Isaac Fernández narra aquí una crónica de superación y sueños para quienes se niegan a detenerse.

En busca del último continente Javier Peláez Crítica 21,90 €

Crónica de la última de las expediciones clásicas: la del Karluk, que en junio de 1913 partió de Alaska para cartografiar el Ártico. Semanas después, quedó atrapado en el hielo y, tras viajar a la deriva durante meses, se hundió el 11 de enero de 1914. La mayoría de la tripulación, formada por científicos y marineros, sobrevivió.

El mundo desde abajo Valentín Carrera Folch & Folch 24 €

Desde Roma hasta Australia, la odisea del misionero benedictino gallego Rosendo Salvado cobra vida en esta joya de la literatura de viajes. Avalada por el Premio Altaïr, Valentín Carrera se sumerge en el siglo XIX –el protagonista fundó la misión de New Norcia en 1846–para explorar culturas, océanos y la esencia humana.

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El arte de hacer la mochila Andrea Mattei Vegueta 15 €

Antes de partir, todo caminante tiene que tomar una decisión clave: qué meter en la mochila y, aún más importante, qué dejar atrás. Quizá una navaja suiza es de gran ayuda, pero una simple aguja puede convertirse en imprescindible. Andrea Mattei une historia, curiosidad y reflexión para orientar al lector en el arte de viajar ligero.