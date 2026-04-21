Los mejores libros de poesía para Sant Jordi 2026

Entre las novedades de poesía para este Sant Jordi, un buen puñado de libros para regalar o autorregalarse:

José Lezama Lima. Años de formación (1910-1939) Ernesto Hernández Busto Pre-Textos 35 €

"La poesía es lo único que va en auxilio de sus enemigos", escribió José Lezama Lima (La Habana, 1910-1976), una de las voces hispanas más influyentes de la pasada centuria. Con motivo del 50º aniversario de su muerte, se publica una mastodóntica biografía, obra del también cubano Ernesto Hernández Busto. Tras Años de formación (1910-1939), en los próximos meses saldrán los otros dos tomos: hasta la Revolución cubana, 1959, y hasta su muerte, en 1976. Hombre sedentario, en la calle del Trocadero, en Centrohabana ("Los mejores viajes son los de los corredores de nuestras casas"), el acuñador del "peregrino inmóvil" como modelo contemporáneo, fue un catalizador cultural imprescindible, en torno a la generación de Orígenes, y como interlocutor de Juan Ramón Jiménez, María Zambrano y Federico García Lorca.

Sonetos a Orfeo Rainer María Rilke Lumen 19,90 €

El centenario de la muerte de Rainer María Rilke (Praga, 1875-Suiza, 1926) enmarca la publicación de 'Los sonetos de Orfeo', su más pasional poemario, en que reflexiona sobre el amor, la dialéctica entre muerte y vida, y la capacidad de trascendencia a través del arte, indisociable de la naturaleza. Con renovada traducción, a cargo de Adam Kovacsics y Andreu Jaume , se agregan cartas de la época y borradores de poemas, además de los fragmentos de Ovidio que le inspiraron. En favor de la necesaria constancia de la poesía, dirá Rilke desde Centroeuropa: "Escribe solo si el no hacerlo te causara la muerte", y, desde Centrohabana, apuntará Lezama: "No hay nada más absurdo que pasar una tarde mirando un punto fijo de la pared, pero nada más heroico que hacerlo toda la vida".

Poesía completa César Vallejo Edición de Carlos Fernández y Valentino Gianuzzi Pre-Textos 30 €

"¿Quién hace tanta bulla y ni deja / testar las islas que van quedando?", se lee, como si fuera de hoy, al inicio de 'Trilce'. En casi 500 páginas, surte el César Vallejo integral, incluyendo poesías dispersas en periódicos y versiones alternativas de algunos poemarios clave, como 'Los heraldos negros' y 'España, aparta de mí este cáliz'.

Los versos de mi amiga Esperanza Ortega Galaxia Gutenberg 14,50 €

Tras 20 años de silencio, ha surgido esta amiga, que es la propia Esperanza Ortega contemplada desde la extrañeza que da la edad. Se fabula, así, un emotivo encuentro consigo misma al otro extremo de la vida, dando cuenta de que, salvo la mano que persiste en la escritura, el resto –piernas, pelo, ojos…– lo "llevaba ahora una mujer desconocida".

Elegía. Joseph Cornell María Negroni Acantilado 12 €

De "catalogación de lo insólito" y "poética del detalle" ha sido definido este bello artefacto de difícil clasificación, que participa del caligrama, el aforismo, el dietario, la cita y el dibujo del libro-arte. Inspirándose en el cine-colaje surrealista de Joseph Cornell, la autora argentina María Negroni actúa como 'médium' entre imagen y textualidad.

Asamblea. Poesía reunida (1975-2025) Juan Carlos Mestre Galaxia Gutenberg 39 €

Bajo un título que connota el carácter solidario y crítico de su obra, así como su pluralidad de registros, entre interpelación y reflexión, Juan Carlos Mestre reúne su medio siglo de poesía. "Esta palabra y la sombra de esta palabra han sido pronunciadas ante el vacío / para una multitud que no existe", dice en 'Elogio de la palabra'.

Sinceramente Margaret Atwood Salamandra 19 €

"¿Cuántos poemas sobre el muerto, / el ser perdido que no se ha muerto todavía?". Más conocida como narradora y ensayista feminista, Margaret Atwood recarga aquí la ironía como terapia ante la invisibilidad y la desmemoria de la vejez. Cáustica, pero rica en anécdotas, desmitifica la nostalgia por lo vivido.

Ser uno Mariano Peyrou Pre-Textos 17 €

Mariano Peyrou tiene la rara habilidad del cirujano capaz de operarse a sí mismo. En sus versos, poema y poética son intercambiables. "Solo después de la escritura, podemos inferir aquello que intuíamos", expresa quien, con semejante rigor metapoético, acaba de publicar también 'Flecha de nosotros' (Pre-Textos, 13 €).

Mares y halagos, variaciones poéticas Carmen Verde Arocha Visor 12 €

"Desnudos peces quietos somos / al resguardo / del recóndito río / que nos hunde sus dientes"», expresa Carmen Verde Arocha, entre meandros de una sensualidad que dibuja sus abarruntos y límites con elocuentes imágenes surreales. La palabra poética surge como única certidumbre ante los quiebros de la pulsión erótica.

El dandi Jean-Paul Daoust Pre-Textos 20 €

"La poesía me permitió cicatrizar", reconoce Jean-Paul Daoust, pionero de la literatura 'queer' en Canadá, que combina hondura y brillantez, simbolismo y confesionalidad, con doble ascendencia, en Whitman y Baudelaire. La edición bilingüe refuerza la duplicidad de planos ('Drácula y Narciso' es un elocuente apartado).

Territorio, poesía reunida (1985-2025) Álvaro Valverde Tusquets 25 €

"Creo en la necesidad de la poesía, no en su utilidad", manifiesta Álvaro Valverde a tenor de sus 40 años de creación. Poesía de "la meditación", y de "un tono confidencial pronunciado en voz baja", según sus palabras, se agrega un libro inédito, 'Geografías del jardín' (2025), más siete textos hasta hoy de publicación desperdigada.

Poelíticamente (1998-2024) José Miguel Perera El sastre de Apollinaire 60 €

"Hoy ando diciendo a las futuras generaciones que me pueblan las encías la cortedad de todo arrepentimiento", se lee en 'La boca de las alucinaciones', uno de los poemarios de esta antología de José Miguel Perera, autor de una poesía asertiva, que va marcando sus lindes con potentes quiebros creacionistas.

Hebras de sílabas José Luis Puerto Reino de Cordelia 14,95 €

Un canto a las pequeñas cosas como única "imantación" auténtica con la vida rige este nuevo poemario de José Luis Puerto, quien, desde un cierto misticismo, que invita al desalojo y al silencio, incluso la aceptación del dolor (releer la "página del sufrimiento"), para valorar más y mejor la única cura: "las vendas del amor".

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Escribir Miguel Ángel Curiel Dilema 9,50 €

"La poesía es desgaste, / luz quemando los bordes", dice Miguel Ángel Curiel en este poemario-poética, de escritura fragmentaria y en proceso, o "procesionaria", título de un poema que muestra la segregación de las letras-"oruga" como asidero con el mundo. "Escribir es una religión", apunta, aun desde lo contingente y material.