Los mejores libros de fantasía y ciencia ficción para Sant Jordi 2026

La creación de mundos imaginarios casi siempre acaba conllevando la necesidad de incorporar a ese ejercicio de world building un marco religioso o mítico, especialmente si ha de servir de soporte para alguna variante de sistema mágico. Pero no es tan habitual (aunque no raro: el Egipto faraónico de Las puertas de Anubis de Tim Powers, el poso católico de Narnia, la deslumbrante fábula ateísta de Pullman en La materia oscura... horror cósmico lovecraftiano al margen) que la creación de una versión alternativa de alguna de las religiones que conocemos sea la clave de una obra de género. Lo han hecho, con materiales en los que resuenan desde la comedia de Monty Pyton hasta la desolacion de The last of us, tanto Joe Abercrombie como Christopher Buelhman.

Los diablos Joe Abercombie Runas 23,95 €

En 'Los diablos', Joe Abercrombie inserta un viaje aventurero plagado de monstruos y la sangre y mugre propia del grimdark en una Europa medieval alternativa, en la que la religión es una variante femenina del cristianismo, la magia de Troya y Cartago se impuso a los aqueos y romanos y la amenaza oriental ante la que convocar cruzadas son elfos con dientes afilados.

Entre dos fuegos Christopher Buehlman Oz 21,95 €

En 'Entre dos fuegos', Christopher Buehlman ofrece una explicación alternativa a la peste negra que obliga a un caballero a acompañar a una niña de naturaleza misteriosa a un viaje entre tierras desoladas hasta Aviñón:la enfermedad es la consecuencia de la última guerra, ya en curso, entre demonios y ángeles.

La sombra del loto negro África Vázquez Minotauro 22,95 €

África Vázquez se ha hecho con el premio Minotauro con 'La sombra del loto negro': el desafío de una sacerdotisa contra los dioses del país del Nilo.

Cuanto vemos o parecemos Ken Liu Runas 24,95 €

Después de introducir la nueva ciencia ficción china en Occidente como traductor y antólogo, de su serie de fantasía épica silk punk y de sus brillantes colecciones de relatos, Ken Liu se lanza como novelista de ciencia ficción con el primer caso de una investigadora y exhacker, Julia X, en un futuro dominado por la ficción de la IA.

Esquirlas de jade Fonda Lee Inédita 17,50 €

Las cosas del negocio editorial han hecho que la soberbia trilogía de los huesos verdes (un Padrino oriental con magia y artes marciales) haya regresado con nueva editorial (Hidra) y formato. Pero sus antiguos editores se han sacado un as de la manga: historias cortas que explican el origen de sus carismáticos personajes.

La conjura de Lombres / La conjura de Lombres Edward Carey Blackie Books 25,90 €

El ilustrador y escritor británico remata su trilogía Iremonger. La dinastía de mercaderes de la basura, expulsados de su emporio, intentan infectar un Londres victoriano. Una gótica y siniestra alegoría en la que las personas pueden ser reducidas sin más a objetos que intentan no olvidar su identidad.

Proyecto Hail Mary / Projecte Hail Mary Andy Weir Nova / Mai Més 22,90 / 24,50 €

El estreno de la película protagonizada por Ryan Gosling ha conllevado una reedición masiva, en diversos formatos, del libro de Andy Weir. En la novela tiene más peso la amenaza de los comedores de soles y la pregunta de cómo comunicarse con un alienígena con una biología radicalmente distinta.

The Raven Scholar Antonia Hodgson Oz 26,95 €

El primer libro de lo que será una trilogía (aún no publicada) que promete. Antonia Hodgson ha pasado de la novela negra a la fantasía con esta obra en la que la resolución de un asesinato en un palacio y con tiempo tasado (el clásico whodunnit) se combina con conspiraciones dinásticas y un concurso de raíz potteriana.

Les dones que els homes no veuen Alice B. Sheldon Duna 21,90 €

Un volumen que reúne 12 relatos publicados originalmente entre 1962 y 1973, en los que Alice B. Sheldon (activa entonces con el seudónimo masculino de James Tiptree Jr.) creció como pionera de la Nueva Era de la Ciencia Ficción, anticipando así intereses como la reflexión sobre el género y la ecología. Breve pero sustancioso prólogo de Ursula K. Le Guin.

Hábito y mortaja Carlos di Urarte El Transbordador 20 €

El grimdark (fantasía oscura con sobredosis de cinismo, violencia y mugre)tiene lectores fieles pero hasta ahora escasos émulos locales. Carlos di Urarte se ha lanzado a trasplantar este género, con aires graníticamente cantábricos, en la bien recibida serie de la que acaba de llegar su segunda entrega tras Salitre y cenizas.

La división de antimemética no existe QNTM Hidra 22 €

Aún más extraño que el nombre (QNTM) con el que firma el desarrollador de software británico Sam Hugues su libro, es el planteamiento de su novela: estamos rodeados de seres amenazantes cuyo principal poder es hacer que olvidemos su existencia:algo que no pone las cosas fáciles a quienes los combaten.

Argila alienígena Adrian Tchaikovsky Chronos 23,50 €

Una vez más, Chronos se adelanta al publicar antes en catalán una obra del más productivo e interesante escritor británico vivo de ciencia ficción. Aquí , un científico es exiliado a una colonia penal. En su planteamiento, como siempre, la opresión corporativa y especulaciones con base científica e hipotéticas xenobiologías.

Realidades a medida Brandon Sanderson Nova 24,90 €

Brandon Sanderson ha recogido en un volumen una decena de relatos y novelas cortas de ciencia ficción. Dos de ellas están relacionadas con sus series Escuadrón y Reckoners, aunque destacan Instantánea, una historia policial en un mundo virtual que estuvo a punto de convertirse en película, y, sobre todo, Momento cero.

L’heroi de l'eternitat Brandon Sanderson Mai Més 28,50 €

El propósito de Mai Més y Duna de traducir al catalán parte de la popular obra de Brandon Sanderson prosigue: con 'L’heroi de l’eternitat', ya está completa la primera trilogía de Mistborn. Además, dos novelas independientes (la última, 'Rull del mar maragda'), la ya clásica 'Elantris' y la novela corta 'L’ànima de l’emperador'.

Agency William Gibson Minotauro 20,95 €

El boom de la IA ha dejado atónitos a los escritores de ciencia ficción, que llevan años especulando sobre su potencial apocalíptico. Aunque las novelas post-ChatGpt aún han de llegar, algunos se avanzaron. William Gibson, creador en los 80 del término 'ciberespacio', mezcló aquí (2020) interferencias temporales e IA.