DÍA DEL LIBRO
Los mejores libros sobre Barcelona para Sant Jordi 2026: el año de Gaudí y Cerdà
Antoni Gaudí. Vida i obra
Armand Puig
Pòrtic / Arpa
22,90 €
El Año Cerdà (150º aniversario de su nacimiento) palidece ante el pleno gaudiniano de 2026, con el centenario de la muerte del arquitecto y la coronación, con bendición papal, de la torre central de la Sagrada Família. La biografía más reciente, ahora reeditada, es la de Armand Puig, que subraya el componente confesional de su obra, depurado de teorías místicas alucinadas.
Gaudí. La Sagrada Família y el éxtasis / Gaudí. La Sagrada Família i l'èxtasi
Agustín Comotto y Salva Rubio
Comanegra
19,50 €
Las novedades más estrictamente nuevas que acompañan al Año Gaudí son gráficas. En esta, el dibujante Agustín Comotto y el guionista Salva Rubio unen imaginación y biografía en un híbrido de cómic y libro ilustrado.
Gaudí. El soñador de Barcelona
Max Vento
Bruguera
25,95 €
La segunda aportación al Año Gaudí en el campo del cómic es una novela gráfica, una biografía narrativamente más convencional, en la que el dibujante Max Vento recorre cronológicamente la vida del arquitecto.
Antoni Gaudí. Una biografia
Gijs van Hensbergen
Taurus / La Campana
23,90 €
Reedición de la primera gran biografía (pero dos décadas anterior a la de Armand Puig) de Antoni Gaudí, con el foco puesto en su encaje como genio singular pero no tan aislado en el marco de la arquitectura moderna.
Teoria Cerdà
Francesc Magrinyà
UPC
29 €
El ingeniero (y, por lo tanto, colega de profesión de Ildefons Cerdà) analiza cómo el creador del Eixample barcelonés entendió, hace siglo y medio, la urbanización como un proyecto racional con bases científicas y sociales.
Les batalles de Barcelona
Jordi Amat
Edicions 62
19,90 €
Jordi Amat critica el modelo de progreso de Barcelona construido a partir de los Juegos Olímpicos (frente a la ciudad socialmente contestataria de los 70 y los 80), y aún más: la falta de modelo para la capital del procés.
De la Zona Franca a la Marina
VV.AA.
Ajuntament de Barcelona
25 €
Sandra Bestraten, Emili Hormias y Jaime Pérez repasan la evolución de la vivienda social a través de la transformación que implantó en un espacio rural la industria y el modelo de las Casas Baratas hasta la creación de un nuevo barrio.
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