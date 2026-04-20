Los mejores ensayos para Sant Jordi 2026

El ensayo es un género especialmente indicado para conocer los temas que preocupan a una sociedad en un momento determinado. En los últimos tiempos, a los asuntos habituales de este tipo de libros, como la historia, la política o la filosofía, se han sumado otros como el feminismo, los cuidados, la salud emocional, el cambio climático y, muy especialmente, la vivienda, tal vez la mayor preocupación de la población española

Generación inquilina Javier Gil Capitán Swing 248 páginas 20 euros

En 'Generación inquilina', Javier Gil expone cómo el sistema de bienestar se está quebrando porque el sistema de producción ha sido sustituido por uno basado en la extracción de rentas de los inquilinos, cuya prosperidad ya no depende de su capacidad, talento o formación, sino de tener o no una casa.

Un metro cuadrado Llucia Ramis Libros del Asteroide 19,95 €

Lucia Ramis analiza en 'Un metro cuadrado', IV Premio de No Ficción Libros del Asteroide, la situación de la vivienda en España a través de su experiencia como inquilina a lo largo de tres décadas. Un periodo de tiempo en el que la autora —y seguro que también muchos de los lectores— ha sido testigo de cómo los barrios han dejado de ser ese tejido social imprescindible para la convivencia, y se han transformado en parques temáticos para turistas y multimillonarios.

La dictadura de lo joven. Manual de supervivencia para carrozas Iñaki Larrimbe Ibáñez Katakrak 248 páginas 20 euros

Iñaki Larrimbe aborda el fenómeno del edadismo con ejemplos procedentes de la política, la publicidad y el trabajo. Un texto que analiza con rigor pero sin solemnidad los porqués de esa exaltación de lo joven, que, en contra de lo que pueda parecer, no suele aparecer solo, sino vinculado al género o la clase social.

Andar por andar Adriana Herreros Debate 12,90 €

La experta en comunicación Adriana Herreros logra que algo cotidiano como caminar sea una experiencia llena de alicientes. A medida que avanza el texto, el lector se adentra en una suerte de logia en la que se mezclan literatura, urbanismo, cuidados, ecología y filosofía, y que, lejos de ser secreta, se abre a todos los den el primer paso.

Yo siendo yo Hans Laguna Anagrama 14,90 €

En la era de las redes sociales, el éxito de las estrellas del pop ya no solo depende de su talento. Ahora es imprescindible crear una imagen personal que abandone los parámetros del márketing tradicional y se acerque a conceptos como la autenticidad, para, de esta forma, generar un mayor vínculo emocional.

La elegancia del vacío. De qué está hecho el universo Guido Tonelli Ariel 19,90 €

¿Qué hay si no hay nada? ¿De qué está lleno el vacío? El físico del CERN Guido Tonelli, uno de los descubridores del bosón de Higgs, responde a estas y otras preguntas que nos acompañan desde siempre. Un libro que combina física y filosofía, y que explica cómo, lejos de ser sinónimo de ausencia, el vacío es la fuerza que da forma al cosmos.

Archipiélago Mariana Enriquez Ediciones Ampersand 15 €

Las islas de este archipiélago son los autores, títulos y géneros literarios que han interesado a Mariana Enríquez lo largo de su vida y le han servido de mapa para explorar nuevas lecturas. Un ensayo sobre literatura que es, a la vez, un recorrido por la biografía personal de la autora de 'Las cosas que perdimos en el fuego'.

Lady Detective José A. Bonilla Reino de Cordelia 22,95 €

A partir del siglo XIX, la mujer se incorporó a actividades que, hasta entonces, habían sido terreno exclusivo de los hombres. Entre ellas, la investigación criminal o el espionaje. José A. Bonilla analiza el papel de ellas en ese terreno profesional y cómo esas novedades laborales también tuvieron su reflejo en el campo de la ficción.

Burdeles, picaderos y lupanares Javier Rioyo Almuzara 27 €

Tradicionalmente, el placer y el deseo han estado atravesados por la hipocresía y la doble moral. Ejemplo de ello son esos negocios que, con más o menos discreción, han tenido como fin satisfacer las necesidades sexuales de la población. Javier Rioyo analiza el fenómeno, desde la época romana al Madrid moderno.

Los más vendidos Dan Sinykin Trama 29 €

Cuando al término editorial se le antepone industria, entran en juego variables que hacen que publicar un libro trascienda lo meramente literario. Como explica Dan Sinykin, desde que los grandes grupos editoriales se hicieron con el control del sector, cómo se lee, qué se lee y cómo se escribe han cambiado radicalmente

Fábulas del desarrollo Ana Fernández Cebrián Akal 22 €

El desarrollismo franquista como nunca se había contado: recurriendo a ficciones en las que avances tecnológicos y mitos contemporáneos, como los ovnis, se mezclan con la providencia católica. Ensayo tan ameno como original en el que coinciden Diego Valor, Eisenhower, sor Citroën y la prima Montse de Marsé.

Ocho osos Gloria Dickie Errata Naturae 24,50 €

La representación en peluches, cuentos y dibujos animados ha hecho que el oso sea –con perros, gatos y caballos– un animal con gran vínculo emocional con los humanos. Gloria Dickie estudia ocho especies y prevé su futuro por el cambio climático causado en la realidad por los mismos que los adoran en la ficción.

Un escándalo en Königsberg Cristopher Clark Galaxia Gutenberg 22 €

En 1835, mucho antes de que aparecieran las redes, un par de clérigos de Köningsberg fueron víctimas de una campaña de difamación que les hizo perder su trabajo, motivó su encarcelamiento e instó a su destierro. Este ensayo demuestra que las fake news no dependen tanto de la tecnología como de la maldad.

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Rosa. La magia de un color Björn Vedder Taurus 19,90 €

Aventuras y desventuras del rosa, color con más de cien tonos –desde el rosa palo al fucsia– que ha tenido múltiples significados. Fue el color del Espíritu Santo, el del empoderamiento de las mujeres en el siglo XVIII y, en el XX, el de las remilgadas amas de casa californianas de los 50 y de los flamencos de John Waters.