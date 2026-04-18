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El pódcast de EL PERIÓDICO

El pódcast de EL PERIÓDICO | A la Champions, al carrer y el IVA de los libros

Los jugadores del FC Barcelona Ronald Araújo y Lamine Yamal al finalizar el partido de vuelta de cuartos de final de Liga de Campeones

Los jugadores del FC Barcelona Ronald Araújo y Lamine Yamal al finalizar el partido de vuelta de cuartos de final de Liga de Campeones / Juanjo Martín / EFE

Sergi Mas

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Barcelona
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Semana en la que Barça y Madrid han caído en los cuartos de la Champions, animada por la charla entre Pablo Motos y Sonsoles Ónega sobre el IVA de los libros.

A la Champions, al carrer y el IVA de los libros

Dónde escucharlo

'El pódcast de El Periódico' se publica cada fin de semana y se puede escuchar en las plataformas iVooxSpotifyPodimoGoogle PódcastAmazon Podcasts o Apple Podcasts.

Equipo

Idea: Albert Sáez.

Estudio de grabación: Manolita Studios.

Voz en off: Mercè Torrents.

Guión, edición y realización: Sergi Mas.

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A la Champions, al carrer y el IVA de los libros, por Sergi Mas

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