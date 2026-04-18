El pódcast de EL PERIÓDICO | A la Champions, al carrer y el IVA de los libros

Semana en la que Barça y Madrid han caído en los cuartos de la Champions, animada por la charla entre Pablo Motos y Sonsoles Ónega sobre el IVA de los libros.

A la Champions, al carrer y el IVA de los libros

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