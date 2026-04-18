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DÍA DEL LIBRO

Las mejores obras clásicas para recuperar en Sant Jordi

La edición de lujo de 'Fortunata y Jacinta' que ha publicado Alba, 'Noches 'blacas' ilustrado y los 'Cuentos completos' de Nikolái Gógol, entre las novedades

Sant Jordi en EL PERIÓDICO

Portadas de 'Fortunata y Jacinta', 'Noches Blancas' y 'Cuentos completos' de Nikolái Gógol.

Portadas de 'Fortunata y Jacinta', 'Noches Blancas' y 'Cuentos completos' de Nikolái Gógol. / EPC

Inma González

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Del amor secreto y apasionado de Benito Pérez Galdós (Las Palmas, 1843-Madrid, 1920) y Emilia Pardo Bazán (A Coruña, 1851-Madrid, 1921) dan buena fe las ardientes cartas que se intercambiaron, con expresiones –sobre todo por parte de ella; él era más comedido– como "me gustas más que ningún libro", "a ver si de una vez te deshago y te reduzco a polvo" y "estas ausencias ya pican en histeria". Ahora, más de un siglo después de sus respectivas muertes –con apenas un año de diferencia–, ambos vuelven a coincidir en la mesa de novedades con dos contundentes novelas protagonizadas por mujeres a finales del siglo XIX.

Fortunata y Jacinta

Benito Pérez Galdós

Alba

49,50 €

'Fortunata y Jacinta', obra cumbre del escritor canario y una de las más representativas del realismo español, es la nueva incorporación de Alba a su colección Clásica Maior, es decir, lo mejor de lo mejor: presentación de lujo con una minuciosa labor de edición –en este caso, las notas corren a cargo de Ignacio Echevarría– y diseño.

Dos tardes con Benito Pérez Galdós

Ignacio Martínez de Pisón

Alianza

11,95 €

La historia del triángulo amoroso formado por Fortunata, la mujer de pueblo, Jacinta, la mujer burguesa, y Juanito de la Cruz, un señorito madrileño y marido inmaduro de esta última, se puede completar además con un opúsculo en el que Ignacio Martínez de Pisón desgrana las claves del universo galdosiano.

La tribuna

Emilia Pardo Bazán

Uve Books

23,90 €

Por su parte, 'La tribuna', rescatada por Uve Books, es considerada la novela con la que la escritora gallega comenzó a ensayar el naturalismo en España. Y también es la primera que sitúa a una mujer obrera en el centro, Amparo, cigarrera en una fábrica de tabacos, que nos muestra el despertar de la conciencia de clase, la agitación política y las tensiones sociales a las puertas del siglo XIX.

Además, en las librerías y puestos de la calle podemos encontrar otros clásicos que aguantan bien el paso del tiempo:

Cuentos completos

Nikolái Gógol

Páginas de Espuma

39 €

Páginas de Espuma se ha especializado en los últimos años en el relato breve, con libros dedicados a Antón Chéjov, Franz Kafka, Edgar Allan Poe, James Joyce y Ray Bradbury, entre otros. Ahora suma a su catálogo los cuentos del autor ucraniano, del que bebieron León Tolstói, Fiódor Dostoievski y Mijaíl Bulgákov.

El libro del Tao liberado

Laozi

Blackie Books

29,90 €

Blackie Books sigue empeñada en que perdamos el miedo a los grandes clásicos y añade a sus liberados esta recopilación milenaria de reflexiones sobre la vida, con numerosos extras y traducción de Manel Ollé. No es solo parte del legado cultural chino, también es un legado artístico: fue la última obra ilustrada por el fallecido Calpurnio.

Noches blancas

Fiódor Dostoyevski

Alma

12,95 €

El escritor ruso escribió esta obra justo antes de ser detenido y enviado a Siberia, y durante 170 años ha pasado casi desapercibida. Pero TikTok le ha dado una nueva vida, posiblemente por su extensión –125 páginas– y la historia de un amor no correspondido, lo que se conoce hoy como friendzone. Con dibujos de Ignasi Blanch.

Tirano Banderas

Ramón del Valle-Inclán

Espasa

25,90 €

Una extraordinaria forma de conmemorar el centenario de la obra que inauguró el subgénero de la novela de dictador es esta recuperación, con prólogo de Juan Manuel de Prada y dibujos de Silja Goetz. Radiografía feroz de la corrupción y la violencia política, es considerada la obra cúspide del esperpento narrativo.

La línea de sombra

Joseph Conrad

Alba

18 €

Quizá no goza de la popularidad de 'El corazón de las tinieblas', 'Lord Jim' y 'Nostromo', pero esta pequeña joya, compleja y profunda, lejos de desmerecer frente a obras más extensas del autor, narra de forma inolvidable el paso de la juventud a la adultez a través de un joven capitán que se hace cargo de un barco por primera vez.

Meditaciones ilustradas

Marco Aurelio

Blume

19,90 €

Sobre la mente, la comunidad, la naturaleza, los dioses, la compasión, la muerte, el tiempo... El emperador romano y figura clave del estoicismo escribió para sí mismo un sinfín de reflexiones que aún se utilizan hoy en día. Este volumen ilustrado ofrece una selección de las más significativas, muchas de las cuales aún se utilizan hoy en día.

Cinco semanas en globo

Julio Verne

Edhasa-Zenda

14,50 €

Antes de dar la vuelta al mundo, viajar al centro de la Tierra, explorar el fondo submarino y enviar al hombre a la Luna, el autor francés cruzó África por el aire con tres personajes entrañables. Arturo Pérez-Reverte, autor del prólogo de esta edición, ha contado alguna vez que esta novela, de las primeras que leyó, es de sus preferidas.

Cuentos completos   

Jorge Luis Borges

Alfaguara

23,65 €

El 14 de junio se cumplen 40 años de la muerte del premio Cervantes y Alfaguara le rinde tributo con sus cuentos, su poesía y sus ensayos. En junio, llegarán 'El Aleph', 'El informe de Brodie' y las charlas, y en noviembre, 'Historia universal de la infamia', 'Ficciones', 'El oro de los tigres' y 'Curso de literatura inglesa y norteamericana'.

Teatro II

Henrik Ibsen

Nórdica

25 €

Volumen que completa el proyecto 'Ibsen in translation', puesto en marcha por el Ministerio de Exteriores noruego para traducir del original las grandes obras del padre de la dramaturgia moderna al indio, el chino, el japonés, el ruso, el persa, el árabe, el egipcio y el castellano. En España, la elegida ha sido Cristina Gómez-Baggethun.

Odisea

Homero

Penguin Clásicos

16,95 €

Ala espera del estreno en julio de la nueva adaptación al cine del poema épico –una superproducción de Christopher Nolan con Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway...–, puede ir haciendo boca con esta bonita edición en verso, con cantos tintados, traducción de Fernando Gutiérrez y epílogo de José Ángel Valente.

Cuentos completos

Saki

Valdemar

29,50 €

El escritor británico, nacido Hector Hugh Munro, sostenía que lo único que hacía la vida soportable era reírse de ella. Buena prueba de ello es este tomo con los 134 relatos que publicó, además de nueve historias aparecidas en revistas y nunca incluidas por Saki en un libro, traducidas ahora por primera vez en castellano.

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El Mahabhárata contado por una niña

Samhita Arni

Siruela

21,95 €

Esta epopeya india s uno de los textos más antiguos (siglo III a. C.) y extensos (100.000 versos) del mundo. Atribuido al sabio Viasa, narra la guerra entre dos ramas de una familia, los Pándava y los Káurava, por el trono de Jastinápura. Existen numerosas ediciones, pero esta es especial, pues está ilustrada por una niña de 12 años.

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