Librería Booksellers, literatura en inglés en el barrio de Chamberí

En Booksellers, llevan desde 1986 acercando la literatura allí donde haga falta. Especializada en inglés, su escaparate reproduce cualquier mesa de novedades del Reino Unido, EEUU o Australia. Aunque su verdadero movimiento ocurre fuera del local de Chamberí: sus impulsores organizan más de una veintena de 'bookfairs' al año en colegios internacionales, donde levantan pequeños puestos ambulantes, en las que los alumnos compran sus propios libros, con lo que aprenden la experiencia de visitar una librería, preguntar, elegir.

Mientras, la librería madrileña trabaja con editoriales extranjeras para afinar su oferta de infantil, juvenil y adultos en inglés. En un contexto donde el sistema educativo en inglés exige muchas lecturas, entre importaciones cada vez más complejas desde el Brexit y una creciente venta 'online', sus impulsores pueden celebrar el cumplir 40 años sabiendo reinventarse.