Las mejores novelas históricas para Sant Jordi: sobre nazis, Julio César, Pearl Harbour y el Papa Luna

La actualidad se empeña en recordar una y otra vez que la guerra no es un fenómeno adscrito al pasado, a las narraciones épicas o a la ficción, sino que es siempre triste y dramático presente. No obstante, queda el consuelo de que la literatura sirva para concienciar de los horrores y el salvajismo de los conflictos bélicos y los evite.

El ejército ciego David Toscana Premio Alfaguara de Novela 240 páginas 19,90 euros

En 'El ejército ciego', la novela que obtuvo el Premio Alfaguara 2025, el mexicano David Toscana relata la derrota en el año 1014 del ejército búlgaro a manos de Basilio II. Para humillar aún más a sus enemigos, el emperador bizantino ordenó arrancar los ojos a los 15.000 soldados supervivientes, dejando tuerto a uno de cada cien para que los guiasen a su país.

Cinco meses de invierno James Kestrel Traducción: Jofre Homedes Beutnagel Salamandra 416 páginas 23 euros

'Cinco meses de invierno', título de James Kestrel, alabado por el mismísimo Stephen King, combina la novela histórica, el relato 'noir' y la literatura de viajes para transmitir al lector la tensión que vivía la sociedad estadounidense en los días previos al bombardeo de Pearl Harbour por parte de la aviación japonesa. Un ataque que encendería el frente del Pacífico de la Segunda Guerra Mundial y que, si bien parece lejano, está más de actualidad que nunca, después de la broma pesada que Donald Trump hizo ante Sanae Takaichi, primera ministra de Japón, en su reciente visita a la Casa Blanca.

Revolución Hugo Gonçalves Traducción: Rita da Costa Libros del Asteroide 528 páginas 26,95 euros

¿Cuántos siglos son necesarios para que una novela sea considerada histórica? ¿Es novela histórica 'La forja de un rebelde' de Barea? Sí. ¿Lo es 'El laberinto mágico' de Aub? También. Por tanto, no es arriesgado considerar así a esta novela sobre una familia que es testigo de la debacle del salazarismo y de la revolución de los claveles de 1973.

Corazones de León. Los perros de Essex 3 Dan Jones Ático de los libros Traducción: Gonzalo Torralba 360 páginas. 22,95 euros

'Corazones de León' cierra la trilogía en la que el historiador Dan Jones se remonta a la Inglaterra de mediados del siglo XV para narrar la historia de unos valientes guerreros sujetos a los vaivenes de su tiempo. Esta vez y después de combatir en Francia, los Perros de Essex se verán envueltos en una nueva guerra provocada por el reino de Castilla.

Las arrepentidas Mari Pau Domínguez Espasa 400 páginas 22,90 euros

En las inmediaciones la actual Gran Vía madrileña estaba la Casa del Pecado Mortal, que acogía a mujeres que, por infidelidad o soltería, debían dar a luz en secreto. Esa institución y la estructura represiva que la sustentaba inspira a Mari Pau Domínguez la historia de Carlota Visedo, joven marquesa que desea vivir el amor al margen de su marido.

El nombre en el muro Hervé Le Tellier Traducción: Pablo Martín Sánchez Seix Barral 192 páginas 19,90 euros

El escritor francés Hervé Le Tellier recupera en esta novela la memoria de la resistencia francesa contra el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial. Una historia sobre la libertad y la lucha antifascista que, en un escenario bélico y con derivas autoritarias como el actual, adquiere un significado que va más allá de lo meramente literario.

En la estancia del emperador Sonia Aggio Traducción: Andrés Barba Alba editorial 296 páginas 22,50 euros

Aunque tres brujas le auguran que será emperador de Bizancio, Juan Tzimisces descree de la profecía, convencido de que, tras morir su esposa, su vida carece de sentido. No obstante diferentes acontecimientos —como su relación con la mujer del emperador—, harán que Tzimisces suba al trono y su vida se narre en los libros de historia y en esta novela.

La lonja de la seda Juan Francisco Ferrándiz Grijalbo 592 páginas 24,90 euros

Cuando en la Valencia del siglo XV se decide erigir una lonja, no faltan los que afirman que una construcción que compita en monumentalidad con los edificios religiosos es blasfema. A partir de entonces, Joan Ibarra, cantero de las obras, deberá preocuparse tanto por la resistencia de materiales y las plomadas como por las conspiraciones y asesinatos.

El enigma del Papa Luna José Ángel Mañas Esfera de los libros 386 páginas 22,90 euros

Jose Ángel Mañas firma esta novela sobre Benedicto XIII, el Papa Luna, pontífice que, en 1378, protagonizó el cisma de Occidente y, en 1414, fue declarado antipapa en el concilio de Constanza. Una obra reconocida con el Premio Letras del Mediterráneo en la que destaca la labor de documentación, que contó con ayuda de descendientes del propio Papa.

La cruz torcida Sally Carson Traducción: Jesús González Yumar Periférica 352 páginas 19,50 euros

Fallecida prematuramente en 1941, Sally Carson tuvo el tiempo y la clarividencia suficientes para escribir en 1934 esta historia de amor en la que relata, casi a tiempo real, el ascenso del nazismo y sus consecuencias. Novela olvidada y rescatada para los lectores ingleses en 2025, que ahora se publica en castellano por Periférica y Alianza Editorial.

Tres halcones para Tamerlán Jesús Sánchez Adalid Harper Collins 672 páginas 24,90 euros

El autor de la exitosa 'El mozárabe' firma esta novela ambientada en el siglo XV. Una historia iniciática protagonizada por un aprendiz de cetrero, que arranca en la ciudad de Segovia, concluye en Constantinopla y recorre lugares tan evocadores como Bizancio, Samarcanda o las ruinas de la antigua ciudad de Troya.

El juicio Luis Zueco Ediciones B 624 páginas 24,90 euros

¿Por qué razón retiró Francisco de Goya 'Los caprichos' apenas unas semanas después de haberlos puesto a la venta con enorme éxito? La respuesta la ha imaginado Luis Zueco como parte de la trama de 'El juicio', una novela en la que el escritor zaragozano emplea la figura del pintor para mostrar la oposición entre mundo ilustrado y el oscurantismo de la Inquisición.

La educación soviética Olga Medevedkova Traducción: María Teresa Gallego y Amaya García Gallego Acantilado 216 páginas 16 euros

Una historia familiar ambientada en los Juegos Olímpicos de Moscú de 1980, cuando nadie, ni siquiera el osito Misha, se imaginaba que una década más tarde caería el muro de Berlín y la Unión Soviética se desmoronaría. Un texto en el que Olga Medevedkova reflexiona sobre qué era ser soviético y qué queda de esa herencia en las nuevas generaciones.

Los tres mundos. La conquista de las Galias por Julio César Santiago Posteguillo Ediciones B 1010 páginas 25,90 euros

Tercer volumen de la serie que Santiago Posteguillo ha dedicado a la figura de Julio César y que pone fin al primer ciclo de los libros anunciados sobre el personaje. En esta ocasión, el autor de 'Roma soy yo' y 'Yo, Julia', sigue al político y militar romano por la campaña de las Galias, su regreso a Roma y su viaje a Egipto, donde conocerá a Cleopatra.

La casa de huéspedes Ana Lena Rivera Grijalbo 544 páginas 24,90 euros

Madrid, 1937. Tras el estallido de una bomba en la Gran Vía, la vida de dos vecinas cambiará por completo. Una no podrá regresar más a su hogar y la otra tomará una decisión que le obligará a asumir una nueva identidad. Después de 'Las herederas de la Singer' y 'La niña del sombrero azul', Ana Lena Rivera firma otra novela soportada por grandes personajes femeninos.

Ultreia Francisco Narla Planeta 6161 páginas 23,90 euros

La construcción de una nueva catedral para Compostela es el desencadenante de esta novela en la que los miembros de estamentos como el clero, la nobleza y los mercaderes, llevados por su egoísmo y ambición, empobrecen al pueblo que, harto de esos abusos, urdirá su particular venganza.

Los apóstatas Gonzalo Celorio Tusquets 416 páginas 21,90 euros

Publicada en 2020, 'Los apóstatas' llega a las librerías españolas tras la concesión a Gonzalo Celorio del Premio Cervantes. El autor mexicano repasa la historia reciente de Latinoamérica a través de la vocación religiosa de sus hermanos: uno abrazó la teología de la liberación y participó en la revolución sandinista; el otro acabó obsesionado por el satanismo.

El bosque sombrío Antonio J. Carrasco Álvarez Desperta Ferro 391 páginas 23,95 euros

Además de por las historias que narran, las novelas de Desperta Ferro tienen el atractivo añadido de su rigor histórico. En esta ocasión, Antonio J. Carrasco Álvarez se traslada a los bosques de Germania para relatar las consecuencias de una de las derrotas más contundentes sufridas por Roma y que frustró sus planes expansionistas en centro Europa.