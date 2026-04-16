Las mejores biografías para Sant Jordi: las vidas de Urraca de León, Felicidad Blanc, Carmen Díez de Rivera y la esposa de Orwell

Medio siglo después del inicio de la Transición, las consecuencias de ese trance histórico siguen resonando en la sociedad española. Prueba de ello es la frecuencia con la que se acerca al tema el sector editorial que, en los últimos meses, ha colocado en las librerías varios títulos, entre los que destacan especialmente 'El verano de los inocentes' y 'La soledad fue el precio'.

El verano de los inocentes Roger Mateos Anagrama 400 páginas 22,90 euros

Roger Mateos relata la vida de Xosé Humberto Baena, uno de los últimos fusilados del franquismo. Como si se tratase de una novela negra, Mateos desgrana las razones que llevaron a Baena a militar en el FRAP y abrazar la lucha armada como medio para acabar con la dictadura. Además, expone la falta de garantías procesales del juicio por el que fue condenado a muerte y prueba que los hechos que se imputaban fueron cometidos por otra persona que, a día de hoy, continúa viva.

La soledad fue el precio. Vida de Carmen Díez de Rivera Carmen Domingo Tusquets editores 408 páginas 22,90 euros

Carmen Domingo reivindica en 'La soledad fue el precio' la figura de Carmen Díez de Rivera, mujer de la alta sociedad con una turbulenta vida familiar que la emparentaba con Ramón Serrano Súñer. A pesar de que en los últimos tiempos su figura ha sido ignorada por los historiadores e incluso por aquellos que la conocieron, Díez de Rivera tuvo el arrojo y la valentía para convencer a unos pusilánimes Adolfo Suárez y Juan Carlos I de la necesidad de avanzar en las libertades del país tomando decisiones imprescindibles para el desarrollo democrático como, por ejemplo, la legalización del PCE.

Marilyn Norman Mailer Contra editorial Traducción de David Paradela 304 páginas 22,90 euros

Coincidiendo con el centenario del nacimiento de Norma Jean Mortenson, Contra reedita el libro que Norman Mailer publicó en 1973 sobre Marilyn Monroe. Un texto que, sin dejar de narrar la vida de esa joven que se convirtió en un mito del siglo XX, se aleja conscientemente de la biografía al uso para incorporar las reflexiones del escritor estadounidense.

Insobornable. Vida de Gaziel Francisco Fuster Galaxia Gutenberg Páginas: 296 Precio: 22,50 euros

A diferencia de lo sucedido con escritores como Josep Pla, Agustí Calvet 'Gaziel' ha caído en el olvido, tal vez, por resultar una figura incómoda para el catalanismo y el franquismo. En 'Insobornable', Francisco Fuster pone fin a esa situación y recupera la vida y la obra de este destacado periodista catalán de principios del siglo XX.

Crumb. Vida de historietista Dan Nadel Traducción: Óscar Palmer Es Pop Ediciones 495 páginas 30 euros

Robert Crumb es uno de los grandes autores de cómic contemporáneos. Un merecido título cimentado en su obsesión por hacer tebeos desde que era un niño y en un entorno familiar complicado del que proceden sus filias y fobias. Este trabajo se sumerge en esas y otras facetas de la vida del creador de 'Mr. Natural' que, ya octogenario, sigue publicando.

Espejo de sombras Felicidad Blanc Edición de Virginia Trueba Mira Cátedra 384 páginas 17,50 euros

Cuando se cumplen 50 años del estreno de 'El desencanto', Cátedra recupera las memorias de Felicidad Blanc. La escritora, esposa y madre de poetas, relata su infancia, la guerra, su matrimonio y la relación con sus hijos. Un texto que parte de la edición original de Argos Vergara, pero se presenta con un estupendo estudio de Virginia Trueba Mira.

Gerda Taro. Fotógrafa en la guerra de España Fernando Olmeda Libros del K.O. 231 páginas 22,90 euros

Después de firmar en 2007 la primera biografía en castellano sobre Gerda Taro, Fernando Olmeda vuelve a sumergirse en la vida de la fotógrafa que documentó la Guerra Civil. Lo hace recurriendo a memorias, obras literarias, biografías y hemeroteca, que enriquecen los aspectos biográficos con vivencias de autores como Max Aub, Alberti, Elena Garro o Arturo Barea.

Urraca. Una reina en el trono de un rey Sonia Vital Fernández Desperta Ferro 408 páginas 27,95 euros

En 1109, tras morir su padre, Alfonso VI, Urraca de León llegó al trono de León y Castilla. Una situación inusual para la Europa medieval, que esta mujer tuvo que defender con gran empeño, especialmente después de su matrimonio con Alfonso I de Aragón, quien pretendía tutelar su gobierno haciendo valer para ello su cualidad de hombre y esposo.

Eileen. Retrato de un matrimonio Miquel Berga Tusquets editores 208 páginas 21 euros

Ficción biográfica que aporta una nueva dimensión a la figura de Eileen O’Shaugnessy. Esta escritora y pareja de George Orwell no dudó en viajar a Barcelona para rescatar a su esposo de los peligros de la Guerra Civil y de las intrigas que el estalinismo urdía contra el POUM, facción del partido comunista con la que simpatizaba el autor de '1984'.

Durruti en la Revolución Española Abel Paz Fundación Anselmo Lorenzo 773 páginas 28 euros

Después de casi dos décadas descatalogada, la Fundación Anselmo Lorenzo recupera la biografía definitiva del líder anarcosindicalista. Una obra dividida en cuatro partes que repasa la vida de Durruti, prestando especial atención a sus años de formación, la primera militancia, la experiencia como revolucionario y su muerte nunca del todo aclarada.

Higuita. Locura y sentimiento Claudio Metallo Traducción: Gabriel Delgado González Altamarea 96 páginas 10,90 euros

Hasta que saltó al césped René Higuita, los porteros de fútbol solían tener un perfil bajo. El guardameta colombiano no pasaba desapercibido ni por sus llamativas equipaciones ni por su actitud en la cancha, donde paraba disparos haciendo 'el alacrán', remataba córners o tiraba penaltis decisivos para su equipo. Esta biografía recuerda su carrera.

Enrique V Dan Jones Traducción: Joan Eloi Roca Ático de los Libros 480 páginas 29,95 euros

Sobrevivir a un flechazo en la cabeza invita a pensar que se está llamado a realizar grandes hazañas. Ese fue el caso de Enrique V, monarca inglés que salvó a su país de la quiebra, sofocó rebeliones y estuvo a punto de reinar en Francia. Una vida ya narrada por Shakespeare que ahora Dan Jones recupera con menos lirismo pero más rigor histórico.

No te olvides de escribir. La familia García Lorca en sus cartas Federico García Lorca y Vicenta Lorca Romero Edición de Víctor Fernández Akal 320 páginas 25,50 euros

La intimidad de los García Lorca contada por ellos mismos a través de las cartas que el poeta enviaba a sus familiares. Un epistolario que funciona como una biografía, que permite ser testigo de algunos de los momentos claves de la vida del escritor, narrados con la espontaneidad y despreocupación que caracteriza a este tipo de documentos.

Pessoa. Una biografía Richard Zenith Traducción: Ignacio Vidal-Folch Acantilado 1488 páginas 56 euros

La vida de un poeta como Fernando Pessoa es un desafío para cualquier biógrafo, que deberá abarcar temas tan variados como su infancia en Sudáfrica, su sebastianismo, su esoterismo, sus precarios empleos, sus heterónimos y su vasta producción literaria. Richard Zenith sale airoso de la tarea con un libro que será imposible superar en mucho tiempo.

Diario de posguerra en Madrid, 1945-1946 Rafael Cansinos Assens ARCA ediciones 562 páginas 25,70 euros

Los diarios de Rafael Cansinos Assens son el complemento ideal para su 'Novela de un literato'. Unos documentos que retratan la cotidianeidad de la vida cultural de la capital después de la Guerra Civil y que están siendo recuperados gracias a la estupenda labor editorial que viene realizando la Fundación Archivo Cansinos Assens en los últimos años.

Juana de Castilla Eduardo Juárez Valero Ático de los libros 504 páginas 27,95 euros

Durante siglos, la figura de Juana de Castilla fue objeto del prejuicio social, de los intereses políticos y de la falta de rigor de investigadores que prefirieron repetir el relato mítico a los hechos históricos. En este trabajo, Eduardo Juárez Valero repara esa falla, devolviendo al personaje la importancia y dimensión política que merece.

Farsante. Una historia queer en la Falange Andrea Momoitio Libros del K.O. 184 páginas 18,90 euros

En 1939, Margarita Beese solicitó su inscripción fuera de plazo en el Registro Civil. Si bien el trámite no era inusual en la época, lo sorprendente fue que Margarita, conocida intelectual y miembro destacado de Falange, deseaba inscribirse como hombre. A partir de este hecho, Andrea Momoito firma un libro fascinante por lo que cuenta y por cómo lo cuenta.

Conversaciones con Maryní Callejo. La primera productora del pop español Esther Zecco Efe Eme 160 páginas 20 euros

Maryní Callejo, una de las pioneras del pop en España en sus facetas de instrumentista, productora y arreglista, repasa su vida de la mano de la cantautora Esther Zecco. Un libro que, por fin, hace justicia a la mujer que arropó a Los Brincos en sus inicios, creó a Fórmula V y fue clave en las carreras de Mari Trini o Rocío Dúrcal.