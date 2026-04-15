Los mejores libros de pensamiento para Sant Jordi 2026: de Carl Jung a Cory Doctorow y Byung-Chul Han

Catafalco.Carl Jung y el fin de la humanidad Peter Kingsley Editorial Atalanta 59 euros

Simplemente asombroso. Kingsley disecciona la herencia intelectual de Jung, reinterpretando y contextualizando sus argumentos. Un libro muy trabajado, con una edición extraordinaria, en papel biblia, que no deseas acabar nunca. Cada página despierta en el lector nuevas dudas o incuestionables certezas. Nos conduce a una nueva dimensión. Nos sitúa en una atalaya, desde la que comprendemos mejor al maestro de los arquetipos y nos descubre su lado profético. Un libro para subrayar y tomar notas para no olvidar sentencias lapidarias. Jung regresa del inframundo, como Pitágoras, con un poder daimónico, espiritual. Sabe lo que dice, no lo cree. Defiende lo numinoso como real, la imaginación como una entidad viva. Somos Fausto encargando a Mefistófeles acabar con Filemón y Baucis. La modernidad matando lo ancestral, lo atávico. Omnipotentes, en el vacío existencial, nos enfrentamos a la guerra, a la destrucción de la humanidad. Dice Kingsley que no hay marcha atrás. Debe morir definitivamente nuestra cultura, celebrar su funeral, para permitir que resurja algo nuevo. Desprendiéndonos de todo, de nosotros mismos, para sembrar las semillas del futuro.

Walden H. D. Thoreau Editorial Arpa 20’90 euros

Siempre es motivo de celebración dar con estas reediciones de clásicos, en ediciones mimadas y cuidadas como suele hacer Arpa. Pero, además, el gozo es inmenso cuando se trata de libros como Walden. H.D. Thoreau, relata cómo fue su experiencia de vivir durante dos años en una cabaña en Massachusetts. Allí despojado de todo, pone a prueba sus convicciones. Y hay que destacar que resiste muy bien el paso del tiempo, muchas de sus elucubraciones siguen siendo muy actuales. Algo así como los ensayos de Montaigne.

El largo siglo de las utopías. De Nietzsche a Susan Sontag Peter Neumann Tusquets editores 20,80 euros

Hubo un tiempo en el que las ideas progresistas fueron revolucionarias. El “sapere Aude” de Kant espoleó la libertad de pensamiento para llegar a un mundo mejor. Así pues, cada capítulo de este libro es como un baile. Dos intelectuales del siglo XIX-XX se cogen de la mano para un vals o se desafían en un tango. En sus movimientos esta la génesis de lo que somos. Goethe, Nietzsche, Wagner, Wittgenstein o Dalí nos invitan a su función.

La hermanísima. La mano negra de Corea del Norte Sung-Yoon Lee Editorial Malpaso 21 euros

Sin duda es uno de los mejores libros del año de su género. Sung-Yoon Lee, experto norteamericano en política coreana, desvela la ficción que sustenta la dinastía que ha oprimido, manipulado, explotado y atemorizado a Corea del Norte. No sólo eso, sino que hace un retrato despiadado de Kim Yo Jong, hermana menor de Kim Jong Un y posible heredera del poder. Muy interesante e inquietante al tratarse de una potencia nuclear.

En las kátorgas del zar H. Leyvik Editorial Acantilado 26 euros

Las Kátorgas fueron las antecedentes de los gulags. El autor fue encarcelado en este tipo de mazmorras del Zar por haber participado en la primera revolución rusa, la de los trabajadores judíos en Minsk de 1905. Fueron condenados a trabajos forzados a perpetuidad y deportados a Siberia. Sin embargo, en 1913, el autor logró escapar y exiliarse. Un libro de liberación de la memoria y un relato impresionante sobre su infancia, su educación y el nacimiento de un compromiso político. Una formidable forma de entender la génesis de los acontecimientos históricos posteriores.

Sobre Dios. Pensar con Simone Weil Byung-Chul Han Paidós 14,15 euros

El filósofo de origen surcoreano nos conduce al ensimismamiento a través de su absoluta compenetración con Simone Weil. Una brújula ética y espiritual que sigue siendo actual. Quizás más que nunca. Un diálogo imaginario con el sentido de trascendencia y de integración con el Todo. Aislando el ruido y elevándonos, profundizando en la atención, para descubrir una vida con sentido.

Diario secreto de José Antonio. Un documento inédito que cambia la historia José Antonio Martín Otín Editorial ESPASA 21,75 euros

Se trata de una nueva lectura de la figura de José Antonio Primo de Rivera, que intenta discernir entre el mito y la realidad. El autor construye un relato a partir de una agenda que utilizó como diario y que sale ahora a la luz. El hecho de que algunas de sus páginas fueran cercenadas, lleva al autor a considerar que el objetivo fue construir un personaje a medida y alejarlo de la verdad incómoda. El libro cuenta con la transcripción y fotografías de las páginas del diario del fundador de falange, que utiliza como indicio de la manipulación histórica que defiende.

Tsimtsum. El origen del mundo y lo divino Christoph Schulte Editorial Atalanta 40,85 euros

Tsitsum es una palabra hebrea, originaria de la cábala, que se refiere a la autocontracción de Dios antes de la creación del mundo. Condición necesaria para hacerlo posible. El autor, en este libro magníficamente editado, investiga y desarrolla la doctrina del rabino y cabalista del siglo XVI, Isaac Luria. Una trayectoria hermenéutica de cuatrocientos años, hasta nuestros días, para comprender el origen del mundo y como nos ha influido a nivel cultural y en el arte contemporáneo.

Sufro, luego existo. La víctima como héroe Pascal Bruckner Ediciones Siruela 20,85 euros

Este filósofo francés nos revela una deformación social acuciante. La victimización de ciudadanos lastimeros y autocomplacientes. Demasiados individuos que vagan alardeando de sus presuntas miserias, ensalzando el martirologio y alimentando el resentimiento y la venganza. Armándose de razones para justificar su malestar y amargura, contra el progreso que implica la modernidad. Hurtando el derecho de los discriminados.

El Proyecto David. A. Graham Shacleton books 16,90 euros

Este libro defiende que el presidente Donald Trump sigue a pies juntillas un documento de mil páginas titulado 'Project 2025' elaborado por el 'think thank' conservador The Heritatge Foundation. El autor, periodista de 'The Atlantic', explica en que consiste el plan: restaurar los roles de género tradicionales, desmantelar el estado, deportaciones masivas e instaurar beneficios para las empresas en perjuicio de los trabajadores, entre otras lindezas.

Mierdificación. Qué hacer ante la apropiación de Internet por las grandes tecnológicas Cory Doctorow Capitán Swing 23,75 euros

Dice el autor que estamos en el “Enmierdoceno”, un mundo que empeora con la misoginia, el conspiracionismo, la vigilancia, la manipulación y el fraude, apoderándose de Internet. Un vertedero digital. Las plataformas tecnológicas nos atraen y una vez atrapados nos inyectan contenidos de pésima calidad. Pero más allá del diagnóstico, el autor tiene una propuesta para revertir la situación. Se trata de regular los monopolios tecnológicos. Legislar para empoderar a los gobiernos y a los usuarios. Y reclamar la dignidad que merecemos.

¿Efímeros o inmortales? 5 rutas para trascender la finitud de la vida Arash Arjomandi y Rosa Rabbani RBA 21,90 euros

Análisis del desasosiego actual desde un punto de vista psicológico y filosófico. La tesis del libro es que la falta de sentido y propósito en la vida. Esta carencia conduce a la desidia y al descontento. Habitamos en la confusión al haber alejado nuestra dimensión espiritual. Una condición necesaria para el desapego del materialismo que nos provoca una constante insatisfacción.

Evangelio Liberado Mateo Blackie Books 29,90 euros

El mérito de este libro, que ha sido un éxito, es reinventar el libro de todos los libros, como decía Calasso. No se trata sólo de lo que cuenta el evangelio de Mateo sino de como lo cuenta. No habla sólo de Jesús sino de la vida, con textos adicionales de escritores como Jorge Luis Borges y 150 ilustraciones que completan una edición magnífica.

Viaje a un Nuevo Mundo. Claves para entender el desorden mundial. Europa y España ante el cambio Enric Juliana y Esteban Hernández Arpa Editores 21,90 euros

Corre el tiempo que vuela y a la misma velocidad las noticias. Lo que hoy nos abruma mañana es historia y nos acostumbramos al vértigo de los días. Este libro representa un frame, un instante, del que parte toda la película contemporánea, se trata de un ensayo dialogado entre dos finos analistas, Enric Juliana y Estaban Hernández que conocen bien los entresijos de la geopolítica.

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Un texto camino. El puente espejo. Ritualizar el tartamudeo Caístulo y Zelko Eterna cadencia 16,15 euros

Es un experimento. Por una parte, Dani Zelko, artista y poeta argentino, con el don de la escucha. Y por el otro, Caístulo, cacique de la comunidad de los territorios originarios Wichí, en el Gran Chaco de Argentina. Se trata de poemas transmitidos por las “madres”, las esencias de la naturaleza, escritos profundos, sin intención, sueños que trasladan un mensaje. Saber estar, escuchar al ser atávico.