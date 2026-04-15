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Los mejores libros en catalán para Sant Jordi 2026

Los mejores libros de gastronomía para Sant Jordi 2026

Lucía Solla Sobral: "A mí lo que me gusta es escribir, no ser escritora"

La escritora Alicia Kopf.

La escritora Alicia Kopf. / Manu Mitru

Valèria Gaillard

Valèria Gaillard

Barcelona
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Savia revitalizada corre por las venas de las librerías en este Sant Jordi efervescente de novedades en catalán, un flujo compuesto notablemente de nombres femeninos, tanto veteranos como jóvenes que se van abriendo camino. Sin olvidar debuts prometedores, como el de Etna Miró y su 'Amèlia de les Camèlies'. La cuestión es: ¿se va a equiparar la balanza entre lectoras y autoras?

Memòria d’Eco

Alicia Kopf

L’Altra

20,90 €

Entre los regresos esperados, se encuentra el de la enigmática Alicia Kopf, que vuelve tras una primera novela 'bomba', 'Germà de gel', Premi Documenta 2015. Ahora, en 'Memòria d’Eco', esta autora, que también es artista, explora cómo la inteligencia artificial puede transformar las relaciones sentimentales, al tiempo que problematiza las relaciones entre el cuerpo, la memoria y la tecnología.

Acció de gràcies per una casa

Stefanie Kremser

Edicions de 1984

17,90 €

Por otro lado, la escritora de origen alemán Stephanie Kremser se atreve finalmente con el catalán en 'Acció de gràcies per una casa', donde toma el concepto de 'casa' para transitar por su vida y la de otras personas, reales o no.

Peixos / Peces

Eva Baltasar

Club Editor / Random House

19,50 / 18,90 €

La nueva novela de la autora de 'Permagel' y 'Ocàs i fascinació' sigue a una escritora de éxito que se deja arrastrar por una pasión amorosa, la que se desata cuando conoce a una vendedora de pescado ocasional, salvaje y magnética. Pero, a medida que las dos mujeres se van conociendo, la historia de amor de complica.

Instruccions per viure sense ella

Empar Moliner

Columna

21,90 €

Una articulista decide organizar de manera meditada y pragmática su futura ausencia, muy cercana por culpa de una enfermedad terminal. Para ello contrata a un admirador bibliotecario, con el fin de que la suplante y sus textos puedan seguir publicándose. No es ego, solo quiere que su familia continúe cobrando por ellos.

Sumer és aquí

Anna Pantinat

Males Herbes

15 €

Inspirándose en los primeros relatos sumerios, Anna Pantinat presenta una Barcelona apocalíptica en la que sobreviven un puñado de personas. La vida normal ha quedado atrás y ahora hay que reescribir la historia. Una reflexión sobre la caída y el renacimiento de las civilizaciones en el insólito formato de novela en verso.

Els Erms

Carlota Gurt

Anagrama

18,90 €

Con la sequía como telón de fondo, esta novela se fija en otro tipo de sequía: la individual, caracterizada por la inercia en el trabajo, la pareja, la familia... Ramona y Faust coinciden en el pantano de Sau por casualidad y se obsesionan mutuamente, una relación imposible que es diseccionada con escepticismo y humor.

Prometeu de mil maneres

Carles Rebassa

Univers

24,90 €

Novela coral, ganadora del 66º Premi Sant Jordi, protagonizada por un joven camarero, el Prometeu del título, que vive y trabaja en Palma, una ciudad que se encuentra al borde del colapso. Una noche se enamora de Carles y el suelo se abre a sus pies. Obra con una profunda carga de crítica tanto social como lingüística.

La mare

Emma Zafón

Empúries

18,90 €

Tras la conmovedora 'Casadas y calladas', Emma Zafón vuelve a introducirse en el microcosmos de una familia para observar a un personaje femenino. En este caso se trata de Piedad, que lleva la casa con esfuerzo y coraje, hasta que se rompe los brazos. Retrato de una generación de mujeres cuya vida pasa por la renuncia.

Relíquia / Reliquia

Pol Guasch

Anagrama

18,90 €

La obra más personal del autor de 'Napalm al cor' y 'Ofert a les mans', el paradís crema gira en torno al suicidio y al impacto que este acontecimiento dramático causa en las familias. La trama se centra en las vivencias de un joven de 15 años que intenta volverse a levantar tras la muerte de su padre, de 44, con la ayuda de la literatura.

Eileen, retrat d’un matrimoni / Eileen, retrato de un matrimonio

Miquel Berga

Edicions 62 / Tusquets

21 €

Recreación de la vida de Eileen O’Shaughnessy, primera esposa de George Orwell, centrada en su relación durante la Guerra Civil española y la Segunda Guerra Mundial. Alternando el formato epistolar con la narración, Miquel Berga reivindica el humor y el compromiso político de esta poeta, una mujer excepcional.

Vincles

Feliu Formosa

Cafè Central

15 €

Personal poemario –posiblemente el más íntimo desde su 'Cançoner', publicado en 1976– en el que el poeta, dramaturgo y traductor repasa su recorrido vital, hecho de enamoramiento, dolor y añoranza. Por este conjunto de versos hexasílabos transitan paisajes hechos de ciudades y arte. Una mirada atrás, pero sin pesadumbre.

Amèlia de les Camèlies

Etna Miró

Cap de Brot

21 €

Amèlia, una joven que cursa Estudios Literarios, se mueve por Barcelona –concretamente, por el Eixample– como una abeja en la colmena. Fan de Mercè Rodoreda, su preocupación máxima son las relaciones amorosas y de amistad. A través de sus ojos, la autora despliega una crítica hilarante del 'Tout Barcelone' cultural.

La ciutat incandescent

Ricard Ripoll

Ayuntamiento de Barcelona

18 €

El profesor de Literatura Francesa Ricard Ripoll reúne en este volumen a escritores del país vecino de todos los tiempos que han ambientado sus obras en Barcelona, sacando a la luz una literatura que, pese a estar dirigida al público francés, resulta muy interesante para el catalán. De Claude Simon a Mathias Enard, pasando por Grégoire Polet.

L’última vegada que et dic adéu

Natza Farré

Angle

18,90 €

La angustiante experiencia de ser la hermana pequeña de un heroinómano en los 80 en Barcelona, explicada en primera persona. Otra visión de esta chacra que se presenta como buen contrapunto a un 'L’últim mono' (Club Editor) de Lluís Maria Todó, donde también se aborda el impacto de la drogadicción en las familias.

Lliçons d’abisme

Mar Bosch Oliveras

Empúries

19,90 €

Compilación de cuentos contemporáneos que permiten a la autora toma el pulso al estado de ánimo actual. El título es revelador de la mirada entre escéptica, pesimista y humorística de los relatos, habitados por personajes cotidianos, perdidos y atravesados por las contradicciones de una época. Premi Finestres 2025.

Noticias relacionadas y más

Colombaire

Eduard Marco

Edicions 62

16,90 €

La enfermedad terminal del padre imanta este poemario, ganador del Premi Ausiàs March de Gandia 2025. El dolor se conjura con la pasión por la colombicultura en una poesía que reivindica la fuerza de la palabra. Los poemas, en verso y prosa, recorren el día a día del autor valenciano en un volumen de tono íntimo y catártico.

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