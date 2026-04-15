TIEMPO PARA LEER
Lidia Blánquez, terapeuta multidisciplinar: "Al leer ‘Momo’ me sentí como el personaje y me siento así en mi trabajo"
Especialista en nutrición celular a través de microscopia nutricional y experta en ayunos, formada en medicina tradicional china. Dirige el centro Lidia BioSalud en Barcelona
Anna R. Alós
Como experta en duelo ¿recomienda algún título?
'La muerte: un amanecer', de Elisabeth Kübler Ross. Lo recomiendo cuando las personas están pasando el duelo y necesitan consolar sus mentes, que se sostienen a veces por la negación, la rabia, la culpa, la tristeza. La mente, en ese momento, está más abierta y el corazón más intuitivo.
¿Hay en ello una relación con las creencias religiosas?
Mi experiencia me ha llevado a comprobar que prácticamente todo el mundo ha vivido, como mínimo, una prueba de fe, algo extraordinario que les ha mostrado que la vida va más allá de lo experimentado con los propios sentidos. Muchos tienen miedo a ser tildados de locos.
¿Conecta al lector con el llamado "más allá"?
El más allá está mucho más acá de lo que pensamos. A la mente/ego ya le va bien tener miedo y prescindir de ello. Mis pacientes ateos o agnósticos al límite de su existencia y en procesos cercanos a su propia muerte han creído siempre en algo, porque ¿qué es creer o no creer? Es experimentar o no experimentar.
¿El libro que la condujo a su profesión?
'Usted puede sanar su vida', de Louise Hay. Fue una de las primeras autoras del crecimiento personal de los 80. Su mensaje principal es que lo que piensas y sientes crea tu realidad. Propone dejar de culpabilizar a todo y a todos tomando la responsabilidad de tu enfermedad, y afirmaciones como "me amo y me apruebo tal y como soy". La enfermedad es un mensaje del cuerpo que refleja conflictos emocionales no resueltos.
¿Una lectura de juventud?
'Momo', de Michael Ende. Me sentía como el personaje y a día de hoy me sigo sintiendo así en mi trabajo. Momo es una niña que tiene un don muy especial: sabe escuchar, y gracias a ello las personas a su alrededor se sienten comprendidas y vuelven a conectar con lo importante.
Hasta que aparecen unos Hombres Grises.
Sí, que convencen a la gente de que deben ahorrar tiempo, pero en realidad les roban tiempo y se vuelven fríos, vacíos y desconectados eliminando la alegría, el juego y la presencia. Momo descubre la verdad e inicia la misión para devolver el tiempo robado a la Humanidad. Comprendí que el tiempo es algo que se vive.
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