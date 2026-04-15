DÍA DEL LIBRO
Del imperio Louis Vuitton a cómo Saint Laurent inventó el esmoquin femenino: los mejores libros de moda para Sant Jordi 2026
El libro 'El sueño de Louis Vuitton' narra los inicios de la marca de moda, fundada en 1854, y cómo su fundador convirtió su artesanía en un imperio, codeándose con las familias más poderosas de Francia
Blume acerca al público las casas de moda con títulos como el que narra cómo Gaby Aghion introdujo el 'prêt-à-porter' en Chloé, una marca para mujeres bohemias y aventureras.
Anna R. Alós
El sueño de Louis Vuitton
Eva-Maria Bast
Ediciones Inconexas
23,95 €
Uno de los estandartes de la moda como es Louis Vuitton bien merece una novela, pues en el siglo XIX revolucionó no solo la industria del equipaje, también la forma de concebirlo. Nacido en una familia de campesinos y artesanos, huérfano de madre y con tan solo 14 años, abandonó su casa y caminó 400 kilómetros hasta París, donde encontró empleo como aprendiz de un fabricante de baúles. Un buen inicio para 'El sueño de Louis Vuitton', de Eva-Maria Bast, que describe los inicios de la marca, fundada en 1854, los obstáculos que tuvo que salvar Vuitton para convertir su artesanía en un imperio y cómo se codeó con las familias más poderosas de Francia, así como curiosidades como que con él nació el baúl cuadrado, hasta entonces redondo.
come MODA
Josep Vicent Lozano y Joan Lluís Nadal
Soul Comunicación
19 €
Un libro que refleja la sociedad actual diseccionando con ironía la moda desde dentro. Mezcla de ensayo y experiencia, analiza el poder económico y la estética como lenguaje cultural, y cuestiona la 'fast fashion' y los mitos del 'glamour'.
Pequeño libro de Chloé
Caroline Young
Blume
16,90 €
Blume sigue acercando las casas de la moda al gran público, ahora Chloé. Cuenta cómo el fundador, Gaby Aghion, introdujo el concepto del 'prêt-à-porter' en una marca pensada para una mujer bohemia y aventurera.
Historiones de la moda
Ana Velasco
Geo Planeta
18,95 €
Conjunto de argumentos del nacimiento de numerosas prendas, porque los clásicos de la moda, como la trenca, la 'bomber', el sari, las chanclas… nada en todas ellas es gratuito. Contado con agilidad y sentido del humor.
La revolución Yves Saint Laurent
L. H. Phang y B. Bachelier
Blume
24,90 €
En 1967, un Yves Saint Laurent ya famoso no pudo entrar en los restaurantes de Nueva York porque la modelo que iba con él vestía pantalones. Esta novela gráfica parte de la anécdota para contar el origen del esmoquin femenino.
Los Cartier
Francesca Cartier Brickell
Cúpula
29,95 €
El bisabuelo de la autora fue el más joven de los hermanos Cartier, dinastía de joyeros que abarca cuatro generaciones. Así que nadie mejor que ella para explicar su historia, pues ha tenido acceso exclusivo a los archivos familiares.
Horror Couture
Manuel J. Romero Herrero
Amazon
25 €
Una visión inquietante del simbolismo de la moda y de cómo obsesionarse con ella puede desencadenar la tragedia. Recoge casos basados en la fatalidad, el misticismo y hasta los peligros físicos que suponen ciertas prendas.
El tiempo entre costuras y Sira
María Dueñas
Booket
25,90 €
De acuerdo, no son estrictamente novedades, pero este estuche sí lo es. En formato bolsillo, incluye la documentada novela (describe, por ejemplo, la técnica de Mariano Fortuny para plisar el vestido Delphos) y su continuación.
Gorda sinvergüenza
Aida González Rossi
EnDebate
12,90 €
"Proyectarnos a un supuesto futuro de delgadez y negarnos la posibilidad de hacer cosas hasta llegar a él solo trae infelicidad". Lo dice la autora de este librito contra la gordofobia, escrito con un estilo propio, ruidoso y celebrativo.
El arte de la alta costura
Clara Zamora Meca
Almuzara
15 €
Diseñadores como McQueen, Galliano y Saint Laurent elevaron la moda a los altares, pero se ha banalizado. La autora sevillana, doctora en Historia del Arte, reivindica aquí la creación indumentaria como arte capaz de trascender lo útil.
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