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RECOMENDACIONES LITERARIAS

Los libros de la semana: John Banville, Luis García Montero y Socorro Venegas

Los críticos del suplemento 'ABRIL' también recomiendan esta semana el ensayo de Lucy Worsley 'Si las paredes hablaran' y la novela autobiográfica de Mauro Covacich 'La ciudad interior', entre otros títulos

El escritor John Banville, autor de 'Nocturno de Venecia'.

El escritor John Banville, autor de 'Nocturno de Venecia'. / Marta Fernández Jara

María Soto

Madrid
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Nocturno de Venecia

John Banville

Alfaguara

21,90 €

John Banville vuelve a las librerías españolas con 'Nocturno de Venecia', una inquietante novela ambientada a principios del siglo XX en la ciudad de los canales, el escenario perfecto para el autor, un maestro de las sombras y las insinuaciones. Un intrincado thriller que recoge el tenebroso retrato psicológico de un hombre obligado a luchar contra sus propios demonios internos.

La mejor edad

Luis García Montero

Tusquets Editores

21,90 €

El regreso a la novela de Luis García Montero lo protagonizan un presidiario que ha rehecho su vida y el juez que lo condenó a la cárcel en 1975, que se reencuentran varios años después. Un acercamiento inicial motivado por el remordimiento que da paso a una conversación prolongada y a una peculiar complicidad. 'La mejor edad' es una historia de viejas heridas y segundas oportunidades.

Leche de silencio

Socorro Venegas

Páginas de Espuma

19 €

¿Por qué yo no hablo la lengua de mi madre? Con esa pregunta, realizada desde la memoria enraizada en el silencio, Socorro Venegas construye en 'Leche de silencio' una revolución atravesada por la dignidad de una vida en los márgenes, la revaloración de las lenguas originarias, el diálogo colectivo del duelo, la infancia como territorio trágico y el misterio de las maternidades.

Si las paredes hablaran

Lucy Worsley

Capitán Swing

25 €

A través de este libro descubrimos que los lugares que más habitamos son sobre los que menos pensamos. Lucy Worsley soluciona este problema y nos lleva por el dormitorio, el cuarto de baño, el salón y la cocina, describe los factores que contribuyeron al desarrollo de cada una de esas estancias, repasa su historia arquitectónica y se centra en lo que la gente hacía realmente en ellas.

La ciudad interior

Mauro Covacich

Editorial Minúscula

19,50 €

'La ciudad interior' es una novela audaz sobre el período de formación de su autor, Mauro Covacich, y es también un fresco en el que aparecen personajes inolvidables de la cultura de la ciudad de Trieste, algunos muy conocidos, otros casi secretos, que se entremezclan en un laberinto repleto de desvíos, historias, lenguas y ecos del que se sale con la tentación de volver a entrar.

Garlanda

Maria Rovira

Blackie Books

19,90 €

El debut literario de la monologuista y guionista Maria Rovira, Oye Sherman en los escenarios, es este libro inclasificable –como ella misma– que reúne recuerdos infantiles, etimologías catalanas, escenas domésticas... Las páginas son como guirnaldas ('garlandas', en catalán) de las que cuelgan risas, lágrimas y, sobre todo, sentimientos, desde el dolor por la muerte del padre hasta el vértigo de los 30.

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Prometeu de mil maneres

Carles Rebassa

Univers

24,90 €

Carles Rebassa, ganador en 2018 del Premi Carles Riba de poesía con 'Sons bruts', se alzó en marzo con el Sant Jordi, otro de los grandes galardones en lengua catalana, con 'Prometeu de mil maneres', una historia que combina reflexión social y relaciones humanas complejas. Prometeu, un camarero veinteañero que trabaja en Palma, ciudad al borde del colapso, ve cómo su vida de trastoca cuando una noche conoce a Carles.

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