Joan Anton Català Amigó, el niño que ideó un telescopio y hoy explica el universo

Con el eclipse total de sol visible desde España del próximo 12 de agosto "nos ha tocado la lotería", afirma el divulgador Joan Anton Català Amigó. Estos fenómenos suelen ser visibles en sitios remotos, por pura probabilidad: la mayor parte del planeta es océano y está deshabitada. "No es común que algo así se pueda contemplar desde el segundo destino turístico mundial y en temporada alta", explica sobre un fenómeno que desgrana en 'L’eclipsi del segle. Guia per gaudir de l’eclipsi solar total del 12 d’agost de 2026'.

Además, este hito tiene algo personal para él. Llega en un momento dulce, pues se ha convertido en el divulgador astronómico de referencia en Catalunya. Y será visible en Tarragona, la ciudad donde nació hace 64 años, y en Falset, el pueblo donde tiene su casa-observatorio astronómico. "En esas tierras siempre tienes la sensación de que todo pasa en el norte de Catalunya. Esta vez, nos ha tocado el gordo", afirma.

Fue en Tarragona, con 9 años, cuando Català juntó lentes, un espejo de maquillaje y un tubo de cartón para telas, para intentar fabricarse un telescopio. "En algún sitio, debí leer que eso que brilla en el cielo son soles, que pueden tener planetas y que estos pueden tener vida: eso me cautivó", recuerda.

Luego, la vida lo llevó por otros caminos. Tras estudiar Química, se mudó a Barcelona, trabajó en el Centre Informàtic de la Generalitat de Catalunya, ocupó plazas directivas en diversas empresas tecnológicas, se casó, tuvo dos hijas y se instaló en Sant Cugat.

El gusanillo de la astronomía

Pero el gusanillo de la astronomía no le abandonó. En 2008, se autoeditó un libro ('Retrats d’un univers sorprenent') por el cual ninguna editorial había mostrado interés. Pero el texto llamó la atención de los medios y desde entonces Català no ha dejado de acumular colaboraciones en radios, televisiones y periódicos. En la actualidad, ha unido sus dos mundos en una consultora, Leading-on, que asesora a directivos de empresas con casos sacados de la astronomía.

"Nadie vendrá de fuera a salvarnos, pero somos capaces de hacerlo nosotros mismos"

Para este divulgador, mirar al cielo no es una manera de olvidarse de los males de la Tierra. "Cuando la gente se da cuenta de que no ocupamos ningún sitio especial en el universo, suele decir que no somos nada. Pero la astronomía nos enseña que, no teniendo por qué ser, sin embargo, somos", afirma. Todo el trabajo que se ha tomado el universo para que exista la Tierra y que haya vida en ella nos habla de la suerte de tener vida, según Català. "Tenemos una responsabilidad frente a esa suerte. Podemos dedicar presupuestos a matarnos, o bien conseguir grandes éxitos, como el que tuvimos con la capa de ozono. Nadie vendrá de fuera a salvarnos, pero somos capaces de hacerlo nosotros mismos".

Català asegura que el eclipse será un acontecimiento de masas. Así fue en los últimos eclipses visibles en EEUU. El Gobierno español prevé 10 millones de visitas adicionales relacionadas con el evento. Estado y Generalitat llevan meses preparándolo, pero los municipios pequeños tiemblan frente al tsunami que se les viene encima, advierte.

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Para quien quiera seguirlo, recomienda equiparse con gafas protectoras oficiales, buscar un sitio con el poniente despejado a las ocho y media de la tarde y evitar ir y volver el mismo día (se prevé colapso). "Y, sobre todo, que nadie se lo pierda. No volverá a pasar hasta el año 2180 en Catalunya. La naturaleza nos llevará a casa su mayor espectáculo".