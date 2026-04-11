Opinión | OPINIÓN
Periodista. Director del suplemento 'Abril' de Prensa Ibérica. Miembro del Comité Editorial de EL PERIÓDICO
En las entrañas de la promoción de un libro
Una primera novela muy vendida da opción a otra más o hasta tres, pero más allá de la tercera, está el desierto. Es cruel, pero es un negocio
Siempre ha sido interesante profundizar en cómo se promociona un libro. Las editoriales invierten en ocasiones mucho dinero esperando recuperar una parte de él. Para un escritor consolidado el fracaso de un título no supone un bajón en la confianza del editor. En estos casos, son inversiones de trago largo. Con los primerizos es otra cosa. Una primera novela muy vendida da opción a otra más o hasta tres, pero más allá de la tercera, está el desierto. Es cruel, pero es un negocio.
No son habituales situaciones como las que se produjeron con 'La sombra del viento' de Carlos Ruiz Zafón. Una primera versión de la novela se presentó al premio Fernando Lara y ya de ella aseguró Terenci Moix, miembro del jurado, que había un finalista de cuya novela oiríamos hablar y que era mejor que el libro ganador.
Planeta se lo tomó en serio. No era la primera vez con una novela no galardona, y la operación resultó muy exitosa. Tanto que se nos viene encima la celebración del 25 aniversario de la publicación. La historia se mantiene viva y la editorial sigue viendo en sus páginas una buena operación de 'marketing'.
Así ocurrirá con el lanzamiento del nuevo título de Alice Kellen, Silvia Hervás para su familia. Kellen es una de las autoras que más vende en Sant Jordi, la feria del Retiro en Madrid y demás eventos. Son impresionantes las colas de lectores que logra convocar. Normalmente sus títulos no aparecen en las listas del día de Sant Jordi.
Ya va siendo hora de darle a este tipo de literatura el espacio que se merece. En el suplemento 'ABRIL' le dimos la portada. Ya ven. La apuesta de promoción pasa por transformar un espacio, un club, un bar como refugio de sentimientos amorosos. Para ello se costumizó el 'bareto' que montan los amigos de la novela, 'El club del olvido', para que los periodistas vivieran el argumento de la historia. Todo para una buena promoción.
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