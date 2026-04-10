Ana Guasch, emprendedora: "Leer te hace ser mejor persona, más paciente, capaz de entender al otro"

¿Qué le transmite la lectura?

Es un viaje. Entre libros me siento arropada. Es algo misterioso, casi ritual, como si rodearme de historias me devolviera a un lugar seguro. Leer te hace ser mejor persona, más paciente, más curiosa, más capaz de entender al otro. Cuando cierro un libro, lo cierro por completo. Solo recuerdo, al final, si me gustó o no.

¿Y si le ha gustado?

Lo guardo como una joya, como un pequeño tesoro que quiero volver a tocar en algún momento. Llego hasta a subrayar textos enteros. Si no, lo dejo en la calle o se lo regalo a una amiga, pensando que quizá a ella sí la transporte a un mundo que yo no supe ver.

¿Un título que haya leído dos veces o más?

'Pequeño tratado sobre la amistad', de Joana D’Alessio. Dulce, pausado, sereno. 84 páginas que invitan a detenerse en cada capítulo y en cada personaje. Cuatro historias, cuatro amigas, el libro va ilustrando una idea sencilla y en la que tan poco nos detenemos: la amistad es uno de los vínculos humanos más fuertes y, a la vez, de los más frágiles o vulnerables. La amistad no es solo compañía, es refugio. Aprendí el valor del silencio compartido, algo que antes podía parecerme incómodo ahora es confianza.

¿Uno que le haya generado un punto de inflexión?

'El adversario', de Emmanuel Carrère. Es fascinante; una historia un tanto macabra en su origen, pero que no sabes cómo y en qué momento te genera ese punto. A medida que vas pasando las páginas, te adentras en la psicología del personaje y en entender por qué hizo lo que hizo. Te hace cuestionar si, éticamente, la mentira, sin que tenga un daño colateral, es algo aceptable.

¿Una lectura insólita?

'Balzac y la joven costurera china', de Dai Sijie, la historia de dos adolescentes enviados a un pueblo remoto durante la Revolución Cultural en China, donde, gracias a una maleta llena de libros prohibidos, entre ellos de Balzac, descubren la literatura, el amor y la libertad de pensamiento. Está alineado con lo que pienso.

¿Qué libro tiene en espera?

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