Pilar Asuero, editora y correctora en Siglo XXI: "Ser escritora me ayuda a entender qué pasa cuando me entregan manuscritos"

Pilar Asuero nació en Chile. Hoy edita en Siglo XXI España desde un lugar muy particular y, sin embargo, común en el mundo del libro: el de quien ha pasado antes por casi todos los oficios. Fue a la universidad en su país y vino a España para cursar el máster de edición de la UAM.

Dejando atrás una posible carrera de profesora, encadenó trabajos como asistente editorial, correctora y librera –en feria y en librería–, hasta que encontró su lugar en la edición de ensayo. Antes, fue escritora residente gracias a una beca de la Fundación Antonio Gala, una experiencia que marcó su manera de trabajar: "Ser escritora de alguna forma me ayuda a entender qué pasa cuando me entregan manuscritos".

En su día a día, el texto es solo el comienzo. "Una parte muy importante, de las más complicadas, es coordinar todo el proceso de producción", explica sobre acoplar las piezas para acompañar cada obra –y a cada autor–: correcciones, maquetación, cubierta, decisiones y mediaciones.

En ese camino, ella se ha interesado mucho por cómo escriben unos y otras: "Creo que hay una diferencia entre las autoras mujeres y los autores hombres –cuenta–, porque muchas veces ellas se paran en un párrafo una y otra vez para asegurarse de que está diciendo algo interesante", mientras que ellos "te entregan todo lo que hacen". Dos formas de enfocar el trabajo de ensayista que la obligan a adaptarse al ritmo y al trabajo editorial más personal.

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Con un equipo mucho más reducido en España que en México o Argentina –"el departamento de edición soy básicamente yo"–, su trabajo exige una atención constante que nunca puede ser automática: "Trato de que todos tengan una lectura consciente y atenta". Además, entre manuscritos y decisiones, no abandona sus espacios propios e independientes, como ser parte del pódcast 'La elocuente', ahora más pausado, fiel a esta idea que atraviesa todo lo que hace: leer, pensar y editar con sensibilidad, defendiendo que el hacer literario siempre tiene sentido.