Los libros de la semana: Estrella Alonso, Sally Carson y Jane Campbell

La verja roja Estrella Alonso Espasa 20,90 €

'La verja roja', primera novela de Estrella Alonso, combina el retrato íntimo de una joven que busca entender quién es con la exploración del trauma y la memoria colectiva de un país. La protagonista es Begoña, que llega a Madrid para empezar una nueva vida: una carrera, un piso compartido y la promesa de una libertad por estrenar. Pero pronto descubrirá que el pasado no se queda atrás tan fácilmente.

La cruz torcida Sally Carson Periférica 19,50 €

En 1934, la joven autora inglesa Sally Carson tuvo la osadía de escribir en tiempo real, casi en el mismo momento en el que se sitúan los hechos narrados, 'La cruz torcida', una novela que retrata a una familia corriente del sur de Alemania durante el ascenso del nazismo. Carson murió pocos años después y la novela cayó en el olvido hasta su rescate en 2025 en Reino Unido, y ahora en España en Periférica.

Cepillar el gato Jane Campbell Impedimenta 22,50 €

'Cepillar al gato' es una de las grandes revelaciones de la literatura inglesa reciente, por el que Jane Campbell ha sido comparada con Edna O’Brien o Muriel Spark. Un libro de cuentos radical, luminoso y profundamente literario, en el que el deseo, físico, erótico y emocional, atraviesa la vida de mujeres mayores con una libertad y una intensidad poco frecuentes en la literatura contemporánea.

La grieta Rodrigo Gervasi Sexto Piso 17,90 €

En 'La grieta', Rodrigo Gervasi invita al lector a reflexionar sobre esa pena, cotidiana y profunda, que habita en quienes aún intentan entenderse. El protagonista es Hugo, que vive sus primeros años de independencia en Madrid en un piso compartido en el que coincide con distintos compañeros. Hasta que una salida nocturna terminará abriendo una grieta en la convivencia.

Historias originales de la vida real Mary Wollstonecraft La moderna editora 22 €

El libro de instrucciones de Mary Wollstonecraft, pionera del feminismo, para convertir a niñas y adolescentes en futuras ciudadanas, por primera vez traducido al castellano gracias a La moderna editora. Estamos en la Inglaterra de finales del XVIII, pero estas historias plantean cuestiones de ética y filosofía de absoluta vigencia y ofrecen una modernísima preocupación por el trato a los animales y la convivencia con la naturaleza.

El pit adormit Dolors Miquel Edicions 62 21,90 €

Hace cinco años, a la poeta Dolors Miquet le detectaron un cáncer de mama, diagnóstico que sacudió su trayectoria vital y profesional. De esa experiencia nace 'El pit adormit', un libro en el que, además de abordar el proceso de la enfermedad, realiza una reflexión histórica (la visión del pecho femenino a lo largo de los siglos), política (el negocio médico y farmacéutico) e incluso filosófica (la conexión cuerpo-espíritu).

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Crispetes de matinada Regina Rodríguez Sirvent La Campana / Suma 22,90 €

Hace tres años, Regina Rodríguez Sirvent fue una de las triunfadoras de Sant Jordi con 'Les calces al sol', novela cargada de humor que sigue las peripecias de Rita Racons, su 'alter ego'. En su nuevo libro, 'Crispetes de matinada', la autora recupera a aquella joven que un buen día decidió marcharse a EEUU para trabajar como 'au pair' y ocho años después regresa a Barcelona, donde encadena trabajos precarios y sueña con escribir.