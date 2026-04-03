Carolina Ribera, experta en márketing experiencial: "Mis libros en la mesita de noche reflejan muy bien dónde estoy"

¿Títulos que haya leído por recomendación de otros lectores?

'Big Magic', de Elizabeth Gilbert, y 'El camino del artista', de Julia Cameron. El primero propone una mirada ligera sobre la creatividad. Me ayudó a entender que todos tenemos un artista dentro, aunque a veces quede dormido por el miedo. Yo tenía una imagen muy clara en la cabeza: pintar en una sábana blanca, dejar mis huellas de manos y pies desnudos con muchos colores.

¿Lo logró?

Años después con 'El camino del artista', mucho más práctico, basado en ejercicios y rutinas para desbloquear la creatividad. Seguí sus propuestas con constancia y ahí nació de verdad la artista. Al final, la imagen de una sábana blanca llena de color terminó encontrando su lugar.

¿Una de sus lecturas recientes?

'El despertar de Inés', de Nadia Reina. Me enseñó que en lo breve también hay mucha verdad. En pocas páginas, cuarenta, retrata lo que significa vivir en piloto automático, atrapada en el trabajo y en la necesidad constante de aprobación, hasta que algo dentro empieza a despertarse. Te preguntas si estás viviendo en coherencia. Forma parte de una serie de relatos en los que todos sus personajes atraviesan ese punto de inflexión interior.

¿Alguna biografía?

'Elon Musk', de Walter Isaacson, una mezcla de visión y contradicción. Siempre me ha atraído la física cuántica y las ideas que buscan cambiar el mundo, una curiosidad que me transmitió mi padre. Musk me lo recordó muchas veces: esa mente inquieta y caótica, llena de ideas que aparecen de golpe y que acaban dibujadas en una servilleta antes de desaparecer. Me ha reafirmado que detrás de los grandes logros suele haber personalidades complejas y que el éxito no siempre es un modelo de vida.

¿Un libro de mesita de noche?

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'El Gran Libro de los Gemelos' de Coks Feenstra. Lo tengo desde que me quedé embarazada de gemelos porque quería entender absolutamente todo lo que estaba pasando dentro de mí. Me acompaña desde el embarazo, así que de vez en cuando lo consulto. Mis libros en la mesita de noche ya no son lo que eran pero reflejan bien dónde estoy.