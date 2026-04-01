Edimburgo y la gran dualidad escocesa

Edimburgo no te la acabas, su historia tampoco y su bagaje literario mucho menos. Por tratar de resumir en un primer párrafo, diré que aquí María Estuardo arrastró intrigas políticas y crímenes de amor nunca resueltos, centenares de sospechosas de brujería fueron quemadas en sus calles durante la Edad Media y se cree que los asesinos en serie Burke y Hare cometieron aquí la mayoría de sus crímenes. Es la ciudad de leyendas oscuras y callejones sombríos que estimuló la imaginación de Robert Louis Stevenson mientras que sus cafés han fueron el escenario que inspiró a J. K. Rowling, quien evocó el mundo de Harry Potter sentada una de las mesas de Elephant House, en el 21 de George IV Bridge; un lugar sin demasiada gracia donde ni siquiera se puede disfrutar de un buen 'haggis', el plato típico escocés. Para eso es mejor acudir a Quick and Plenty.

22 años después desde que Edimburgo se convirtió en la primera Ciudad de la Literatura de la Unesco, la celebración de la riqueza de escritores que han encontrado inspiración aquí a lo largo de los siglos no ha perdido ni un ápice de fuelle. El extraordinario legado de la capital de Escocia goza de buena salud. También el turístico, ya que Edimburgo invita a lectores y viajeros a descubrirla a golpe de página y caminata. 'La plenitud de la señorita Jean Brodie', de Muriel Spark, es un gran libro para desnudar, aun antes de llegar, el alma de Edimburgo.

Se trata de una novela breve sobre una maestra que ejerce una poderosa influencia sobre un selecto grupo de alumnas donde se abarcan temas que van desde la adolescencia a la política y a la propia ciudad de Edimburgo. Su versión cinematográfica de 1969 fue protagonizada por Maggie Smith, quien ganó un Oscar por su interpretación. Y aunque la novela no fuera escocesa, sí que se encuentra en Edimburgo la Rosslyn Chapel, la iglesia más literaria de la ciudad, que fue uno de los escenarios principales elegidos por Dan Brown para su novela 'El código Da Vinci'.

Pero Edimburgo no solo es una ciudad que ha inspirado infinidad de libros, también es una ciudad donde comprarlos. Lo mejor es dirigirse a Golden Hare Books, en la fotogénica calle de Stockbridge. Aquí podrás coger un ejemplar y sentarte al abrigo de su chimenea de leña. Cuando te canses, si es que eso es posible, lo mejor es salir a pasear por la que probablemente es la calle con más encanto. A poco más de 20 minutos se encuentra The Balmoral, toda una institución hotelera.

El edificio fue construido como hotel ferroviario (abrió en 1902 como el majestuoso North British Station Hotel para dar la bienvenida a los viajeros que llegaban a la ciudad en tren) y es un espléndido ejemplo de reinterpretación de la arquitectura victoriana. Al contrario que en el resto de la ciudad, en este icono hotelero no hay nada lúgubre, al contrario, aquí gobierna la luz: majestuosas escaleras, molduras eduardianas y unas relucientes escaleras de piedra. Sin el Balmoral, la historia de Edimburgo estaría incompleta. Su torre del reloj, elemento distintivo del horizonte durante más de un siglo, está tres minutos adelantada para, según cuenta la tradición local, dar a las parejas un poco más de tiempo para despedirse en el andén de la estación. No creo que haya nada más novelero que esto.