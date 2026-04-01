‘La inteligencia artificial y el fin del arte’, de Catrin Misselhorn: ¿muerte anunciada?

Hoy son comunes los sentimientos encontrados respecto a la tecnología. Sentimos impotencia y frustración cuando no sabemos manejarla y empoderamiento cuando creemos dirigirla. El poshumanismo vive entre nosotros y nos estamos adaptando a ello. La IA nos causa fascinación y miedo a partes iguales. Mientras tecleamos nuestros dispositivos, los magnates tecnológicos se llenan los bolsillos en lo que se vaticina como una burbuja de la IA.

El filósofo Byung-Chul Han, en los Premios Princesa de Asturias, advirtió: "La tecnología sin control político puede adoptar una forma monstruosa y esclavizar a las personas". Mientras esto sucede, algunos filósofos se preocupan por analizar cómo la inteligencia de las máquinas se relaciona con el mundo, las desigualdades, la naturaleza y con cualidades humanas como la creatividad y la imaginación.

Hace unos días, apareció en mi pantalla 'La inteligencia artificial y el fin del arte', de la filósofa Catrin Misselhorn (Stuttgart, 1970). Detuve en seco el 'scroll' al constatar que una IA había puesto delante de mí un libro de imperiosa actualidad. Su hilo conductor es la venta, en 2018, del cuadro 'El retrato de Edmond Belamy', subastado en la sede neoyorkina de Christie’s por 432.500 dólares. El colectivo francés Obvious había entrenado un algoritmo de IA generativa con una base de datos de 15.000 retratos pintados entre los siglos XIV y XX. El resultado -la representación de un individuo llamado Edmond Belamy- fue mérito exclusivo de la IA.

Preguntas para un mundo ficticio

A partir de ahí, se suceden las preguntas: si la persona que aparece representada nunca ha existido, ¿es un retrato o un dibujo?; ¿la autoría es del colectivo de artistas que escogió los retratos que entrenaron a la IA o de esta?; ¿es un cuadro o una 'performance' consistente en presentar a subasta un retrato hecho con IA para cuestionar el estatus del arte de autoría digital?; ¿es arte?; si es una 'performance', ¿es arte conceptual?; ¿crear con una máquina que replica capacidades humanas supone el fin de la historia del arte?

Sea como sea, se trata de una creación que nos invita a entrar en un mundo ficticio, en el que no existe la espiritualidad ni la apelación a un contenido de orden superior; no contiene nada que trascienda lo visible: ni la intención de un artista, ni sus expectativas o deseos.

El final del arte ha sido anunciado varias veces. Para Georg W. F. Hegel, ya en el XIX el arte había dejado de ser útil para acercarse a verdades metafísicas y moría al tiempo que el pensamiento filosófico llegaba a su fin (ni más ni menos que con la filosofía hegeliana). En los 80, el filósofo Arthur C. Danto afirmó que el fin del arte se dio en 1964 con la exposición de las Cajas Brillo de Andy Warhol en la Stable Gallery de Nueva York. Por primera vez, un objeto de consumo era expuesto en una institución artística: arte y vida eran indiscernibles y la narrativa histórica del arte no podía ir más allá. El retrato de Edmond Belamy pone sobre la mesa, nuevamente, la cuestión de la indiscernibilidad entre arte y no-arte: con la irrupción de la IA, el arte podría haber llegado a su fin.

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Estamos ante un texto de estética filosófica totalmente accesible, muy recomendable para mentes abiertas dispuestas a pasar unas horas dudando de todo, transitando la frontera entre arte y 'fake'. Sobre todo, para quienes se pregunten si el arte ha muerto en manos de la IA.