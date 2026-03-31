Librería La Verbena, una comunidad a la que pertenecer

En Bogotá, en el barrio de San Patricio, abrió a comienzos de 2023 La Verbena, en un lugar donde apenas había librerías, precisamente por eso. Desde el principio, las chicas –Violeta, Andrea, Laura y Kim– quisieron pensarla como algo más que una tienda, y así apostaron por el color, los libros, el café y una programación que invitara a quedarse. Detrás, están ellas y el barrio, formando un equipo que ha construido tanto un catálogo como un ambiente increíble.

La selección que ofrecen defiende una mirada abierta y atenta a las editoriales independientes de América Latina, poniéndole cariño a cada estantería, y también a cada jornada. Con ese pulso cotidiano, La Verbena ha ido encontrando su propia forma, pareciéndose cada vez más a su nombre: abierta, viva, alegre. Una comunidad a la que pertenecer, donde siempre están circulando los libros y las complicidades.