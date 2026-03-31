'Miembro fantasma', de Fernanda Trías: mutilaciones físicas y mentales

La uruguaya Fernanda Trías vuelve al cuento con 'Miembro fantasma', una colección de diez cuentos que se organizan en torno a una idea central, la que marca el título, que tiene que ver con la ensoñación que sufren las personas de seguir percibiendo que un órgano amputado sigue ahí. Lo que da originalidad y, sobre todo, brillantez a estos relatos es que Trías nos habla de amputaciones física y emocionales y extiende su mirada narrativa a todo aquello que nos falta y que, por ello, causa dolor; son pérdidas, amputaciones o ausencias que siguen como heridas abiertas en nuestras vidas y que, como señala la propia autora "Mientras no se acepta la pérdida, sigue el dolor".

Con 'Miembro fantasma', Fernanda Trías demuestra nuevamente su destreza narrativa en las distancias cortas,; ya lo hizo en su anterior libro de cuentos, 'No soñarás flores'. No va a la zaga con sus novelas, gracias a las cuales ha ganado en dos ocasiones (2021 y 2025) el Premio Sor Juana Inés de la Cruz, por 'Mugre rosa' y 'El monte de las furias'.

Los cuentos de 'Miembro fantasma' resultan admirables, no solo en su lenguaje narrativo, virtuoso y poderoso, sino en su concepción, abriendo sus historias a una amplitud de mutilaciones, físicas o mentales, que tienen que ver con heridas históricas, con adicciones como el alcoholismo o con vacíos sentimentales.

Maestría

La maestría recorre la trama de estos diez cuentos, pero hay dos que destacan algo más del resto. El primero es 'Miembro fantasma', el cuento que da título a la colección y que da cuenta de las amputaciones históricas que dejó la dictadura militar uruguaya entre 1973 y 1985. Un superviviente y exiliado de la dictadura en Montevideo narra el recuerdo de su historia a un oyente que al principio se mantiene en secreto —una incógnita que se despeja al final de forma sorprendente al descubrirse que el tipo al que le cuenta su historia fue uno de los represores de la dictadura-.

Hay un doble protagonista agazapado en cada trama: el olvido y la memoria, que hacen que estos cuentos resulten inolvidables

El exiliado alterna su historia de represaliado con la de su madre, a la que han amputado una pierna a causa de la diabetes. "¿Le cuento un dato curioso? Mi madre puede sentir el pie amputado igual que antes en la operación. Al menos eso dice ella. Puede moverlo, dice, y hasta siente agujas invisibles. Le duele. Le duele horriblemente. ¡Dígame si la vida no es miserable! Le sacaron el pie, pero no pudieron amputarle el dolor. Los médicos tienen un nombre para eso, ¿sabe? Miembro fantasma".

El segundo relato sobresaliente es 'Ciclón', una historia turbia de dos amigas de la infancia, Myriam y Ana María Andrade, ahora famosa novelista que ha escrito un relato biográfico, llevado después al cine, donde tergiversa los recuerdos del pasado de ambas. La muerte inminente de la escritora conduce a un encuentro entre las dos donde la verdad finalmente se abre paso y las amputaciones causadas por el olvido quedan aclaradas. Hay finalmente un doble protagonista agazapado en cada trama: el olvido y la memoria, que hacen que estos cuentos resulten inolvidables.