‘Barcelona, trilogia policíaca’: Rafael Tasis y la modernidad de la novela negra catalana

Con la reedición de 'Un crim al Paralelo', 'La Bíblia valenciana' y 'És hora de plegar', las novelas fundacionales del género negro catalán de Rafael Tasis, la colección Crims.cat, editada por Clandestina y dirigida por Àlex Martín, llega a los 100 títulos y supera a la mítica Cua de Palla (71 libros), un hito en la historia de la edición en catalán.

Celebración a lo grande reuniendo las tres obras –agotadísimas desde hace tiempo– en un solo volumen, bajo el título 'Barcelona, trilogia policíaca', para poner en valor la obra de Tasis (Barcelona, 1906-París, 1966), padre de la novela negra catalana contemporánea. Y es que este crítico, editor, escritor, impresor y librero no solo practicó un género en el que creyó como una fórmula actual y cosmopolita para ganar lectores y modernizar el panorama narrativo, sino que escribió numerosos artículos defendiendo la idoneidad de la novela policiaca como paradigma de una literatura que hablara del mundo actual desde una perspectiva social y mundana; un globalizador 'avant la lettre'.

Exiliado en París desde 1939 hasta 1948, vivió de primera mano el éxito de esta narrativa en Europa. Entre 1942 y 1943 tradujo 13 novelas de Georges Simenon y en 1944 escribió su primera obra, 'Un crim al Paralelo', que no se publicó hasta 1960. Antes, en 1955, publicó 'La biblia valenciana'. Por entonces Mario Lacruz había publicado 'El Inocente' (1953); Manuel de Pedrolo, a quien Tasis había señalado como uno de los futuros valores de la novela policíaca catalana –y lo clavó–, 'Es vessa una sang fàcil' (1954), y Maurici Serrahima 'Benvolgut senyor fiscal' (1955). En 1956, Tasis publicó su tercera novela negra, 'És hora de plegar', escrita la única semana que tuvo de vacaciones y que cierra Barcelona, trilogía policiaca.

Patriarca del género negro

Pero, a pesar del desajuste de fechas, producto de la anormalidad editorial durante el franquismo, no hay duda de que Tasis es el patriarca del género negro en Catalunya. De Pedrolo es el padre; Jaume Fuster, el hijo; Andreu Martín, el sobrino, y la larga lista de autores que hoy se publican, los nietos perdidos en la diáspora literaria de una cultura que, a menudo, todavía es quisquillosa respecto a algunos géneros.

Tasis fue pionero de la narrativa negra, que defendió como auténtico paradigma de la literatura social moderna

Hay tres elementos que sitúan la trilogía de Tasis en un modelo de contemporaneidad irrefutable. El primero es la superación del estadio deductivo y paródico de les novelas policiacas y detectivescas de inicios de siglo. Anticipando la novela negra norteamericana y a autores europeos como Boris Vian, Tasis prima la perspectiva psicológica, el porqué, al quién en la estructura narrativa.

El segundo es el carácter marcadamente urbano del relato –barrios reconocibles, bajos fondos–, los personajes y la lengua –un estilo directo y duro que le valió críticas de la heterodoxia catalanista y que lo acercan a Dashiell Hammett y Raymond Chandler–. Y el tercero es el carácter próximo y creíble de los dos personajes centrales: el tenaz comisario Jaume Vilagut y el intuitivo y provocador periodista –toda una novedad– Francesc Caldes.

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Estos elementos centrales en la construcción de su trilogía de novelas otorgan a la obra de Tasis una indiscutible condición de pionero de la narrativa negra que él defendió como auténtico paradigma de la literatura social moderna. El tiempo le ha dado la razón.