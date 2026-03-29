Los libros de la semana: Miriam Toews, Desirée de Fez y Francisco Goldman

Tregua, que no paz Miriam Toews Sexto Piso 19,90 €

¿Por qué escribes? Una pregunta que para Miriam Toews significa tropezar con su historia familiar: el duelo que siguió al suicidio de su hermana, la culpa, el silencio y la impotencia. Lo que empieza como una pregunta sobre la escritura se desdobla en otras cuestiones más radicales: ¿qué hace que la vida sea tan irresistible e insoportable? ¿Cómo se sobrevive sin perder el humor, la ternura, la alegría?

No la dejes sola Desirée de Fez Blackie Books 22 €

Desirée de Fez, una de las principales expertas europeas en cine y literatura fantástica y de género, debuta en la narrativa con 'No la dejes sola', una sorprendente novela cuyos derechos internacionales se vendieron en una intensa subasta en la pasada Feria de Fráncfort. Se publicará este otoño en Estados Unidos y Reino Unido de la mano del histórico sello Putnam.

Di su nombre Francisco Goldman Almadía 22 €

En el verano de 2007, Aura Estrada, la joven escritora casada con Francisco Goldman, falleció de manera repentina en una playa de Oaxaca. Durante el largo periodo de luto y postrauma, el autor estadounidense escribió 'Di su nombre', una novela que retrata su relación amorosa, desde sus orígenes hasta esa trágica mañana, pero también la soledad y el horror de seguir viviendo sin ella.

La memoria es un animal esquivo María del Mar Ramón AdN 20,95 €

Desde pequeño, Juan Francisco se ha sentido fuera de lugar en su familia. A raíz de la muerte de su madre, se irá fraguando la necesidad de huir de su pueblo y crearse una nueva identidad. Una urgencia de la que nacerá su éxodo: primero a Bogotá y luego a Madrid. María del Mar Ramón teje en 'La memoria es un animal esquivo' imágenes en torno a un hombre que se creyó la historia que se contó de sí mismo y la gente que lo amó.

Despiece Vicente Ferrer Dos bigotes 18,95 €

'Despiece' es una inmersión en la memoria de Vicente, un hombre que fue violado durante años por su profesor de Educación Física cuando era un niño. El agresor fue condenado a casi 200 años de cárcel por delitos de violencia sexual contra otros alumnos del centro. Entre ellos no estaba él: Vicente tardó más de dos décadas en compartir su experiencia, y el delito había prescrito.

Les models de la Belle Époque Berta Jardí Univers 18,90 €

Emilie Flöge, diseñadora de modas vienesa, e Isabel Llorach, figura de la burguesía barcelonesa y mecenas, rompieron esquemas en unos años marcados por la Exposición Universal de París de 1900, que ambas visitaron. No consta que llegaran a conocerse, pero, a través de los retratos que les dedicaron Gustav Klimt y Ramón Casas, Berta Jardí, autora de 'La bibliotecària del front', cruza ahora sus historias.

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La saviesa dels clàssics Jordi Rincón y Núria Solsona Akiara 18,50 €

'Per ardua ad astra, Homo homini lupus, Gnothi seauton'... Los clásicos griegos y latinos nos legaron un sinfín de aforismos que hoy siguen vigentes. Este volumen recoge 30 de los más conocidos, ilustrados y explicados, sobre temas como el autoconocimiento, la voluntad de saber, el esfuerzo, la honestidad, la aceptación de nuestros límites y la verdadera amistad. También en castellano y portugués.