Rosa Ramírez, el lenguaje como herramienta de sometimiento, emancipación y refugio

"Ahora todo es diferente. Con la nueva presidencia, las becas para ampliar la diversidad de un espacio están prohibidas", comenta la escritora Rosa Ramírez, cuya realidad como mujer, emigrante, racializada y con orígenes familiares en México e Irán, no podría encajar peor en la coyuntura que atraviesa Estados Unidos bajo la Administración Trump.

"Mi mamá es la primera generación de iraníes nacida en los EE.UU. Cuando tenía 27 años se fue a México, donde conoció a mi padre. Hasta los 13 años viví en Mazatlán, Sinaloa, una ciudad muy turística, en la que mi mamá trabajaba en el sistema de propiedades de tiempos compartidos. La violencia hizo que los turistas dejasen de ir y ella empezó a contemplar que nos fuéramos a otra ciudad, bien dentro de México o en Estados Unidos, donde estaba nuestra familia iraní".

A una mayor seguridad, Estados Unidos sumaba el aliciente de que Rosa mejorara su inglés, idioma que su madre le había enseñado desde pequeña, pero cuyo dominio no estaba a la altura de su castellano. "Fue una transición difícil. Tenía 13 años y llegué a un lugar nuevo en mitad de la secundaria. Aunque estaba rodeada de gente como yo, con la que hablaba español y con la que compartía cultura, en la escuela todo era distinto. Incluso en las matemáticas, que pensé que serían iguales porque son números, había otras maneras de referirse a las cosas. El primer día de escuela, los maestros decían: 'todos ya deberíamos saber esto', pero yo no sabía nada".

Cuando Rosa llegó a la universidad, el idioma volvió a ser una dificultad. La paradoja fue que, en esa ocasión, no fue el inglés, sino el español. "Empecé Estudios Latinoamericanos, carrera multidisciplinar que permite centrarte en historia, sociología, pero una profesora me propuso enfocarme en español. '¿Español? Si yo ya hablo español', le dije, pero ella me explicó: 'Te fuiste de México a los 13 años, te perdiste los años en los que uno empieza a escribir en serio. Por ejemplo, ¿podrías escribir un ensayo a nivel académico en inglés y en español?'". La respuesta fue no.

Magnífico uso del lenguaje

A partir de entonces, Rosa comenzó a trabajar su español con textos de poetas consagrados y con los de autores migrantes que exploraban ese idioma al margen del lastre academicista. Una experiencia que dio lugar a 'Material inflamable', su primera novela, en la que la escritora relata la vida de una estudiante latinoamericana becada en una prestigiosa universidad estadounidense.

"Estar con personas tan diferentes fue muy chocante. El 60% de los que asisten a esa escuela pertenecen al 20% de las familias más ricas del país", explica Ramírez, que refleja en su libro cómo esa élite hace valer su diferencia de clase en actitudes tan cotidianas como no limpiar las zonas comunes, exigir a los alumnos becados que se muestren agradecidos por su suerte, o la condescendencia que muestran hacia las culturas no anglosajonas. Una situación que la autora transmite con un magnífico uso del lenguaje, en el que combina un castellano repleto de germanías y el inglés.

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"Que haya fragmentos en inglés sin traducir era una manera de representar estas violencias de personas o instituciones", explica Rosa, para quien el lenguaje, además de herramienta de sometimiento, es también arma de emancipación. Así se demuestra en aquellos pasajes en los que la protagonista viaja a Cuba, y en los que el idioma funciona como refugio. "En La Habana desarrollé dos proyectos: una antología de escritoras afrocubanas y mi primer libro de poesía. Cuando empecé a entrar en estos espacios, esas mujeres me presentaban como poeta. Hasta entonces, para mí eso era un título sagrado. Sin embargo, fue a partir de que ellas me reconocieran como poeta cuando yo también me reconocí así".