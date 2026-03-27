¿Cuáles son los libros más vendidos antes de Sant Jordi?

Sant Jordi cada vez está más cerca y para muchos esta es una cita anual imperdible con el mundo de la literatura. Sin embargo, la incógnita de cada año es qué libro escoger para regalar o leer durante la Diada. Por ese motivo, puede servir de inspiración ver cuáles son los libros más vendidos en Cataluña antes de la tan señalada fecha. Así, repasamos algunos de los textos con mayor éxito de la semana pasada, según datos del Gremi d’Editors de Catalunya.

Los libros en catalán

En el mundo de la ficción escrita en catalán, ‘Peixos’ (Club Editor) de Eva Baltasar lidera la primera posición del ránking. La quinta novela de la escritora retrata los peligros de una historia de amor que empieza a primera vista y la intensidad que le sigue.

‘El joc del silenci’ (La campana) de Gil Prastobrerroca ocupa el segundo lugar de esta clasificación. La novela debut del escritor se trata de un thriller en el que Valèria, una niña de siete años, desaparece en una localidad del Pirineo catalán. Los padres de la menor deberán buscarla por todos los rincones.

En tercer lugar se encuentra Albert Sáncez Piñol, con ‘Després del naufragi’ (Univers). El libro es una especie de ‘spin off’ del clásico ‘Moby Dick’, rescatando así a los personajes del texto del siglo XIX.

Poniendo el ojo en la no-ficción, encabeza la lista el médico e investigador Oriol Mitjà con ‘On neix la llum’, en el que relata la etapa más íntima de su vida: la depresión.

En cambio, Silvia Soler –en segunda posición–, escribe un libro desde una lente impregnada de nostalgia y memorias: ‘Érem tan joves’, aludiendo a aquello que siempre se dice rememorando antiguas fotografías.

Literatura en castellano

En primer lugar, en la categoría de no-ficción se encuentra ‘Comerás flores’ (Libros del Asteriode), de Lucía Solla Sobral, una novela que reflexiona sobre la madurez y la juventud así como la construcción de una identidad propia a través de una historia que combina el duelo con el amor.

David Uclés sigue a Solla en la lista con ‘La ciudad de las luces’ (Destino), un libro que se sitúa en una Barcelona que vive bajo el fascismo. El personaje principal de la historia es la escritora Carmen Laforet, haciendo así un guiño a la trayectoria de la catalana.

En cambio, si focalizamos la vista en la literatura de no-ficción, encontramos el recién publicado ‘Atlas mitológico de Grecia’ (Eclecta), de Pedro Olalla. Se trata de una reedición actualizada del libro ya publicado en 2002.

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Por otro lado, y siguiendo con la vista a otros países, en segunda posición se situa el ensayo de Enric Juliana y Esteban Hernández, ‘Viaje a un nuevo mundo’. La lectura se basa en una conversación en la que se abordan cuestiones geopolíticas del sigo XXI, como las crisis europeas, los nuevos gobiernos autoritarios e imperiales.